تخصيص عشرة مسارات سياحية للمشاركين في “الشان”

14 مرشدا يقومون بمرافقة ضيوف وهران

خصصت مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوهران عشرة مسارات سياحية للرياضيين والوفود المشاركة في كأس إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين (شان 2023) التي ستحتضنها وهران جانبا من منافساتها.

وستسمح هذه الزيارات للرياضيين والوفود المشاركة باكتشاف مختلف المعالم الأثرية والتاريخية التي تزخر بها وهران والمدرجة ضمن 10 مسارات سياحية، بحسب ما أبرزه رئيس مصلحة النشاط السياحي، مراد بوجنان.

وفي ذات الإطار، جندت مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوهران 14 مرشدا سياحيا لهذا الحدث الرياضي حيث سيقومون بمرافقة ضيوف وهران بمناسبة “شان 2023” إلى مختلف المواقع السياحية ضمن جولات تتيح اكتشاف جمال وتاريخ هذه المعالم والتعرف على مختلف المنتجات التقليدية المعروضة بهذه المواقع، كما أضاف نفس المصدر.

كما ستحتضن المؤسسات الفندقية التي تم اختيارها لإيواء الرياضيين والوفود المشاركة معارض للصناعة التقليدية المنظمة من طرف مديرية السياحة والصناعة التقليدية بالتنسيق مع غرفة السياحة وبمشاركة عدة حرفيين، حيث يتولى المرشدون بتقديم الشروحات حول تاريخ وصناعة هذه المنتجات التقليدية التي تزخر بها الجزائر.

للإشارة، تم اختيار ست مؤسسات فندقية على مستوى ولاية وهران لفائدة المنتخبات الإفريقية والمسؤولين والصحفيين الأجانب بمناسبة هذه التظاهرة الرياضية القارية.ويستضيف ملعب المركب الرياضي ”ميلود هادفي” الذي يتسع لـ 40 ألف مقعد تسع مباريات من أصل 32 مقررة في النسخة السابعة من ”شان 2023” بما في ذلك ست مباريات في الدور الأول للمجموعة الرابعة التي تضم مالي وأنغولا وموريتانيا وكذا المجموعة الخامسة المكونة من منتخبات الكاميرون والكونغو والنيجر. وتتعلق المواجهات الثلاث الأخرى بمباراة من ربع النهائي وأخرى من نصف النهائي فضلا عن المباراة الترتيبية من أجل المركز الثالث.