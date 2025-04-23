تخفيضات بنسبة 70 بالمائة على أسعار الإشهار في التلفزيون الجزائري لفائدة الشركات الناشئة

تم, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, التوقيع على اتفاقية بين المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري والمسرع العمومي “ألجيريا فنتور” تسمح للمؤسسات الناشئة بالاستفادة من تخفيض قدره 70 بالمائة على نفقات الاشهار التي تبث على القنوات العمومية.

وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية بين المدير العام بالنيابة للمسرع العمومي, الياس عبدون, والمساعد الرئيسي للمدير العام, المدير التجاري للمؤسسة العمومية للتلفزيون, عدلان زروقي, بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, نورالدين واضح, ووزير الاتصال, محمد مزيان, والمدير العام للتلفزيون الجزائري, محمد بغالي.

وبمقتضى هذه الاتفاقية, ستتمكن المؤسسات الناشئة من الترويج لابتكاراتها ومنتجاتها عبر القنوات التابعة للمؤسسة العمومية للتلفزيون مع الاستفادة من تخفيض بقيمة 70 بالمائة من فاتورة الاشهار مع إمكانية تسديد ال30 بالمائة المتبقية بالتقسيط, وفقا لما أوضحه وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي “تجسيدا لورقة الطريق التي تم وضعها, بالتنسيق مع وزارة الاتصال, والمتضمنة عدة محاور ترمي إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الابتكار”, الى جانب “تشجيع الكفاءات الجزائرية والمؤسسات الناشئة المحلية والترويج لها، من خلال التلفزيون العمومي، على مستوى السوق الوطنية والدولية”.

من جهته, ثمن وزير الاتصال هذه الاتفاقية التي تعكس –مثلما قال– “الارادة القوية للعمل على الانتقال إلى اقتصاد المعرفة الذي تعتبر المؤسسات الناشئة أحد ركائزه”.

وأكد السيد مزيان أن “هذه الاتفاقية التي ستتبعها مبادرات مماثلة، ترمي إلى ترقية دور المؤسسات الناشئة في الاقتصاد الوطني”، مشيرا الى أنه “سيتم عن قريب تنظيم ملتقى بولاية سطيف حول هذا الموضوع”.

وعلى هامش مراسم التوقيع, عرضت الشركة الناشئة “ايزي برودكاست” المتخصصة في توفير منصات البث الرقمي السمعي البصري ابتكاراتها في مجال الترويج للمحتوى.