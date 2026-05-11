تخفيضات كبيرة في أسعار العدس الأخضر والأرز

أعلن الديوان الجزائري المهني للحبوب عن تخفيضات معتبرة في أسعار مادتي العدس الأخضر والأرز البسمتي المفور، في خطوة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمستهلكين وضبط أسعار المواد الأساسية في السوق.

وأوضح الديوان في بيان له أن سعر العدس الأخضر انخفض من 210 دج إلى 110 دج، فيما تراجع سعر الأرز البسمتي المفور من 160 دج إلى 120 دج.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الأسعار دخلت حيز التنفيذ وتخص المستهلكين.

كما أوضح البيان أن المهنيين والتجار معنيون بهذه التخفيضات، داعياً إياهم إلى التقرب من تعاونيات الحبوب والبقول الجافة واتحاداتها للاستفادة منها.