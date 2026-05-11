تخفيضات مرتقبة من المرقين العقاريين في أسعار السكنات

خلال الطبعة الثالثة عشر للصالون الدولي بوهران:

يحتضن مركز المؤتمرات “محمد بن أحمد” بوهران، في الفترة الممتدة من 27 إلى 30 جويلية المقبل، الطبعة الثالثة عشر للصالون الدولي للمرقين العقاريين والسكنات الذكية والديكور “إيلوجيا”، حسب ما أفاد به الإثنين محافظ الصالون، أكرم سيدي يخلف.

ومن المنتظر أن تعرف هذه التظاهرة الاقتصادية مشاركة حوالي 100 عارض من مرقين عقاريين ومهنيي قطاع العقار والسكن، إلى جانب ممثلي مؤسسات الإنجاز العمومية والخاصة من الجزائر، فضلا عن شركات أجنبية وأخرى تربطها شراكات مع مؤسسات جزائرية، تمثل عدة دول على غرار الصين وتونس وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، وفق ما أوضحه لـ”وأج”، سيدي يخلف، مسؤول وكالة الاتصال “أب كونسبت ديزاين” المنظمة للحدث.

وسيعرض الصالون أحدث التصاميم والحلول التكنولوجية الخاصة بالمنازل العصرية، إلى جانب عروض عقارية تستجيب لمختلف احتياجات طالبي السكن حسب قدراتهم المالية.

كما ستعرف التظاهرة تنظيم ورشات متخصصة لعرض مشاريع سكنية عصرية، لاسيما السكنات الإيكولوجية المجهزة بتقنيات ذكية وصديقة للبيئة، تراعي اقتصاد الطاقة واستعمال التكنولوجيات الحديثة وأنظمة الاتصال المدمجة في العمارات، فضلا عن مشاركة مؤسسات ناشئة وحاملي مشاريع مبتكرة في مجالات التهيئة الداخلية والمساحات الخضراء والعزل وغيرها.

ومن المرتقب أيضا أن يقترح عدد من المرقين العقاريين تخفيضات في أسعار السكنات المنجزة بمختلف الصيغ، حسب ذات المسؤول.

كما يتضمن برنامج الصالون تنظيم محاضرات ولقاءات موجهة لمهنيي القطاع، تتناول مواضيع مرتبطة بـ”البيئة والمنازل الذكية” و”التكنولوجيات الحديثة في مجال البناء”، وغيرها من المحاور ذات الصلة.