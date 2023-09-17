تدخل كل 34 ثانية للحماية المدنية خلال 24 ساعة

أغلبها في الطرقات والشواطئ والغابات

كشفت مصالح الحماية المدنية عن حصيلة تدخلاتها خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 17 سبتمبر 2023، التي قاربت 2499 بمعدّل تدخل كل 34 ثانية، منها 1603 إجلاء صحي و402 عملية مختلفة، عبر مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين.

وكعادتها سجلت حوادث المرور، حصة كبيرة من جملة التدخلات بـ213 تدخل عبر عدة ولايات، نتج عنها وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 233 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، كما تم إسعاف الضحايا في عين المكان وتحويلهم إلى المصالح الاستشفائية. وشهدت ولاية تمنراست أثقل حصيلة بوفاة شخص واحد وإصابة 16 آخرين بجروح على إثر 05 حوادث مرور.

وتبقى حوادث الغرق هي الأخرى ضمن التدخلات الأساسية لجهاز حراسة الشواطئ والاستجمام، حيث سجلت 156 تدخل، ما سمح بإنقاذ 95 شخصا من الغرق والموت المحقق، وتقديم الإسعافات الأولية لـ55 شخصا، بالإضافة إلى تحويل 05 أشخاص للمراكز الصحية المحلية.

وبالمقابل، تدخل جهاز مكافحة حرائق الغابات عبر الأدغال والأحراش والمساحات الزراعية خلال نفس الفترة من أجل إخماد 41 حريقا من الغطاء النباتي من أصل 59 حريقا، عبر 11 ولاية هي بجاية بـ28 حريقا، تيزي وزو 10 حرائق، بومرداس 10 حرائق، جيجل 03 حرائق، سكيكدة 02 حريقين، البليدة 02 حريقين، البويرة وسطيف 01 حريق.

وأكدت الحماية المدنية أن جهودها متواصلة لإخمادها في ظروف جوية صعبة بسبب هبوب قوي للرياح، ما زاد من سرعة انتشار الحريق.

وكإجراء وقائي لتفادي إصابات وخسائر بشرية قامت وحدات الحماية المدنية بإجلاء عدّة عائلات بكل من منطقة عش الباز ببلدية بجاية، أين تم إجلاء 10 عائلات، بلدية أوقاس بالمكان المسمى عنسى تم إجلاء 20 عائلة، بلدية سوق الإثنين بالمكان المسمى لوطة تم إجلاء 14 عائلة، وبالمكان المسمى تيزي تم إجلاء 20 عائلة، وبالمكان المسمى تيزي خليفة 07 عائلات، بلدية تيزي نبربر بالمكان المسمى إغور أولمو، في حين تم تقديم الإسعافات الأولية لفائدة 20 شخصا أصيبوا بضيق في التنفس جرّاء استنشاق دخان الحريق منهم 15 شخصا ببلدية سوق الإثنين في كل من مالبو، القسطة، تامريجت، وكذا شخصين مصابين بضيق في التنفس ببلدية تيشي بالمكان المسمى توركين و03 أشخاص مصابين بضيق في التنفس بمنطقة عش الباز بلدية بجاية، من دون تسجيل خسائر بشرية.