تم اليوم الخميس، 29 فيفري 2024، تدشين مقر معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

تم ظهيرة اليوم، الخميس 29 فيفري، تدشين مقر معهد أبحاث الغاز بالجزائر حسب ما أفادت به وزارة الإتصال في بيان.

حسب ذات المصدر، “تم بعد ظهر اليوم الخميس تدشين مقر معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز والكائن بالعمارة “ب” بوزارة الطاقة والمناجم بالجزائر العاصمة، والذي يعد مركزا للابتكار والأبحاث، مخصص لتعزيز فهم وتطبيق التقنيات المتعلقة بالغاز.”

البيان أضاف أنه سيتم أيضا “عرض تقرير “توقعات الغاز العالمية 2050″ للمنتدى، في طبعته الثامنة، بحضور مهنيي صناعة الغاز وأكاديميين وممثلي وسائل الإعلام المحلية و الأجنبية.”

وانطلقت صباح اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، أشغال إجتماع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى بشأن الإستعدادات للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، من أجل تحضير مشروع “إعلان الجزائر”، الذي سيرفع الجمعة للإجتماع الوزاري قبل عرضه لمصادقة رؤساء دول وحكومات المنتدى خلال إجتماع القمة السبت المقبل.