تدشين وحدات صناعية جديدة بتلمسان بحضور وزيري الصناعة والتضامن الوطني

أشرف وزير الصناعة سيفي غريب ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، مساء الاثنين، على تدشين عدد من الوحدات الصناعية بولاية تلمسان، ضمن زيارة عمل وتفقد تدوم يومين.

وفي بلدية الحناية، تم تدشين وحدة لصناعة أغذية الأطفال والرضع، بطاقة إنتاجية يومية تتراوح بين 22 ألفًا و42 ألف وحدة، حسب نوعية المنتوج، وتوفر حالياً 48 منصب شغل.

كما شهدت الزيارة تدشين مطبعة صناعية بالمنطقة الصناعية ببلدية شتوان، تابعة لمستثمر خاص، بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 4.851 طن من علب التغليف، وتوفر 18 منصب عمل.

وفي محطة ثانية من الزيارة، أشرف الوفد الوزاري، رفقة والي ولاية تلمسان يوسف بشلاوي، على تدشين وحدة صناعية جديدة تابعة لمؤسسة TLEMSPACK، متخصصة في صناعة أغلفة وعلب التغليف من الكرتون المضغوط، والموجهة لقطاعات التغليف الغذائي، الصيدلاني، والتجميلي. وتقع هذه الوحدة في المنطقة الصناعية شتوان ببلدية شتوان.

وتخللت الزيارة جولة ميدانية لمختلف مرافق المصنع، حيث تم تقديم عرض تقني حول مراحل الإنتاج، تجهيزات الوحدة، وقدراتها التشغيلية. وتم تصنيف هذه الوحدة كنموذج صناعي واعد لاعتمادها على تكنولوجيات حديثة في التصميم والتصنيع، مع التزامها الصارم بمعايير الجودة والبيئة.

ويُنتظر أن تسهم هذه الوحدة في دعم سلاسل التوريد الوطنية لقطاعات استراتيجية، إلى جانب تعزيز النسيج الصناعي المحلي وخلق فرص عمل جديدة.

كما زار الوفد الوزاري دار الأشخاص المسنين بهضبة لالة ستي في بلدية تلمسان، للاطلاع على ظروف التكفل بالفئات الهشة.

ويواصل وزيرا الصناعة والتضامن الوطني زيارتهما إلى تلمسان، اليوم الثلاثاء، ببرنامج يتضمن معاينة مخيم أطفال التوحد بالمسبح الأولمبي “أحمد الغازي” ببلدية منصورة، وتفقد مركز حماية الأحداث ذكور ببلدية الغزوات، وتسليم عتاد لمستفيدات من برنامج المرأة الماكثة بالبيت، إلى جانب تدشين المنطقة الصناعية “أولاد بن دامو” ببلدية مغنية، وزيارة عدد من المشاريع الصناعية الأخرى.