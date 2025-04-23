تدعيم التكوين في الدكتوراه بـ6 مقاييس أفقية

التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي واللغة الإنجليزية

حدّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في قرار جديد، مجموع المقاييس الأفقية الخاصة بتدعيم التكوين في الطور الثالث “الدكتوراه” للسنة الجامعية الحالية، والتي تركّز على تدريس الإنجليزية والذكاء الاصطناعي وتقنيات البرمجة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وحسب القرار الصادر في 20 أفريل 2025، تحوز “الشروق” نسخة منها، تتولى كل مؤسسة جامعية تنظيم تكوين تكميلي لفائدة طالب الدكتوراه خلال السنة الأولى من التكوين، ما يسمح بتمكين طلبة الدكتوراه من اكتساب المعارف الأفقية اللازمة لتحضير الأطروحة.

ووفقا لذات القرار، يسمح التكوين التكميلي لطالب الدكتوراه من تعميق المعارف التالية في مجال التعليمية في البحث العلمي والبيداغوجيا والفلسفة، مع تحسين المستوى في اللغة الإنجليزية وفقا للمعايير المعتمدة (مستوى B2 أو C1)، واكتساب خبرات في تكنولوجيات الإعلام والاتصال في البحث العلمي والبيداغوجيا، فضلا عن أسس وتقنيات البرمجة، وتقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي.

ومنحت الوزارة فريق التكوين في الدكتوراه حرية اختيار نمط التكوين وفقا لكل مقياس، إما بالنمط الحضوري أو عبر الخط بأشكال مختلفة “دروس، محاضرات، ملتقيات وورشات.. إلخ”، على أن يتم المصادقة على المهارات المكتسبة، في دفتر طالب الدكتوراه على أساس تقييم تكويني ونهائي.

ولتطبيق ذلك، نصّ القرار بإنشاء خلية على مستوى كل مؤسسة تعليم عالي تعمل بالتنسيق مع لجان التكوين في الدكتوراه المعنية مكلفة بوضع حيز التنفيذ التكوين التكميلي، مع انتقاء الأساتذة المتدخلين في التكوين، وبرمجة دورات التكوين، وتولي مهمة التقييم التكويني والنهائي لطلبة الدكتوراه.

وتتكون الخلية من نائب مدير الجامعة أو المدير المساعد المكلف بما بعد التدرج بصفته منسقا، وستة أساتذة باحثين من مصف الأستاذية معينين من طرف مدير المؤسسة، إذ تتكون من أستاذ باحث بالنسبة للتعليمية، وأستاذ باحث بالنسبة للفلسفة، وأستاذ باحث بالنسبة للغة الإنجليزية، أستاذ باحث بالنسبة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أستاذ باحث بالنسبة لأسس وتقنيات البرمجة، أستاذ باحث بالنسبة لتقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي.

فيما يترأس الخلية نائب مدير الجامعة أو المدير المساعد المكلف بما بعد التدرج والذي يضمن تنسيق نشاطاتها، وتجتمع الخلية بطلب من منسقها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتعرض الخلية برنامج عملها المرفق برزنامة على المجلس العلمي للمؤسسة للمصادقة عليه.

وتعرض الخلية الحصيلة السنوية لتنفيذ برنامج عملها على المجلس العلمي للمؤسسة، حيث يضع مدير المؤسسة تحت تصرف الخلية كل الوسائل المتاحة التي تؤهلها للقيام بمهامها الإدارية والتنظيمية والبيداغوجية.

وتهدف المقاييس الأفقية، حسب ذات القرار، لتطوير عدة مهارات، حيث يؤهل مقياس تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طالب الدكتوراه، لاحترام الملكية الفكرية واستعمال أدوات الرقمنة، وتحرير محتوى علمي موثوق وذي جودة، مع الانضمام للشبكات الأكاديمية، والقيام ببحث علمي معمّق والتحسيس بأهمية آداب وأخلاقيات البحث العلمي، ومهارات التقييم الذاتي والعمل على الخط.

أما مقياس الفلسفة، فيهدف إلى التحسيس بأهمية الآداب وأخلاقيات البحث والتفكير النظري والإبستيمولوجي حول أسس البحث وتطوير القدرات الفكرية من أجل نشر وتحصيل المعرفة، وتنمية الحس النقدي لدى الطالب، واكتساب فكر منفتح واحترام الآخر.

كما يستهدف مقياس أسس وتقنيات البرمجة كيفية تعبئة المعارف في وضعية ما، وتطوير القدرات الفكرية من أجل تحصيل ونشر المعرفة، وتطوير المهارات العرضية، والقدرة على التحليل والتلخيص واكتساب مهارات التقييم الذاتي والعمل على الخط، مع تطوير المبادرات والابتكار في مجالي المعرفة والخبرة.

في حين يركّز مقياس تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي على تحرير محتوى علمي موثوق وذو جودة، ومهارات التقييم الذاتي والعمل على الخط، في حين يكتسب الطالب مهارات لغوية كتابية وشفهية والتلخيص والتحليل واكتساب فكر متفتح واحترام الآخر من خلال تعلّم اللغة الإنجليزية.