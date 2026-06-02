تراجع سعر إنترنت الألياف البصرية في الجزائر بنسبة 91 بالمئة

تراجعت أسعار خدمات الاتصال بالإنترنت عبر الألياف البصرية، بنسبة 91 بالمئة، بين عامي 2019 و2026. مقابل تضاعف سقف التدفّق بـ10 مرات مقابل نفس السعر.

وحسب ما أشارت إليه وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مساء الإثنين، فقد انتقل سعر إنترنت الألياف البصرية خلال الفترة المذكورة، من 24.500 دج إلى 2.200 دج لتدفق 100 ميغابت/ثا.

في حين تضاعف سقف التدفّق الذي يستفيد منه المشتركون مقابل ما قيمته 1600 دينار جزائري، من 2 ميغابت/ثا في 2019، إلى 20 ميغابت/ثا في السنة الجارية.

وفضلا عن تعميم الربط بالألياف البصرية من 50.000 منزلا إلى 3.5 مليون منزل، فإن تكلفة إنترنت الهاتف النقّال لا تتجاوز نسبة 0.49 بالمئة من نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي. “وهي أقل بكثير عن العتبة الدولية المقدّرة بـ2 بالمئة”.

وفي 12 أفريل الماضي، أعلن وزير البريد سيد علي زروقي من سعيدة، عن الشروع في رفع سرعة تدفق الإنترنت لجميع مشتركي “اتصالات الجزائر”، من دون تكاليف إضافية.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارته إلى الولاية، أن الإجراء يهدف إلى “تحسين الخدمة العمومية المقدّمة لزبائن اتصالات الجزائر. ومواكبة التحوّل الرقمي الذي تشهده البلاد”.

حيث تم رفع سرعة تدفق خدمة الإنترنت ذات التدفق العالي (ADSL) من 5 و10 ميغابايت إلى 20 ميغابايت. كما سترفع سرعة خدمة الألياف البصرية (FTTH) من 60 ميغابايت إلى 100 ميغابايت.