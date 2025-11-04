تراجع واردات الأدوية في الجزائر إلى 515 مليون دولار فقط

تحسين الإدماج عبر المدخلات والاستثمارات الأجنبية وبعث "صيدال"

أعلن وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، عن احتضان الجزائر للمؤتمر الوزاري الإفريقي للإنتاج المحلي وتكنولوجيات الصحة، ما بين 27 و29 نوفمبر 2025، تحت إشراف منظمة الصحة العالمية والاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن الحدث سيتوج بـ”إعلان الجزائر” ويشكل فرصة لإبراز قدراتها في مجال الصناعة الصيدلانية.

وأكد الوزير أن القطاع عرف خلال السنوات الأخيرة “تطورا مشهودا” بفضل السياسة المنتهجة لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامي إلى تحقيق الأمن الصحي وتعزيز الإنتاج الوطني وضبط الواردات.

وجاء هذا خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، حول سياسة الدولة لخلق صناعة صيدلانية حقيقية، أين أوضح الوزير في كلمته أن الجزائر تحصي حاليا 233 مؤسسة صيدلانية للتصنيع، منها 138 مؤسسة متخصصة في صناعة الأدوية تغطي 82 بالمائة من الاحتياجات الوطنية، فيما يجري دراسة 103 مشاريع استثمارية جديدة، منها 72 للأدوية و31 للمستلزمات الطبية.

وأضاف أن قيمة الأدوية المستوردة تراجعت من 1.25 مليار دولار سنة 2022 إلى 515 مليون دولار سنة 2024، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض سيتواصل خلال سنة 2025، بفضل الإجراءات الرامية إلى دعم الإنتاج المحلي.

وفي عرضه للاستراتيجية الجديدة للوزارة، أبرز قويدري أنها تقوم على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في مواصلة تشجيع الاستثمار في مجال الإنتاج الصيدلاني الوطني، تعزيز تغطية الاحتياجات الوطنية من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية، وكذا وضع خطة عمل لتصدير المنتجات الصيدلانية نحو الأسواق الخارجية، لاسيما الإفريقية.

وأكد الوزير أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى ضمان السيادة الصيدلانية، المساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية من خلال خلق مناصب عمل جديدة وترقية الصادرات.

وأشار في هذا السياق إلى أن مصالح الوزارة تعمل على تسهيل الاستثمار من خلال مراجعة الإجراءات التنظيمية وتبسيط شروط تسجيل الأدوية، وكذا تشجيع تصنيع الأدوية الموجهة لعلاج السرطان والأنسولين بالشراكة مع مخابر أجنبية، مضيفا أن أربع وحدات لإنتاج الأنسولين تم خلقها بعضها دخلت مرحلة التسويق.

كما أعلن عن خطة لتحسين نسبة الإدماج المحلي عبر تشجيع إنتاج المدخلات ومواد التغليف من طرف المؤسسات الناشئة، توطين الاستثمارات الأجنبية لإنتاج الأدوية المبتكرة، إلى جانب بعث مجمع “صيدال” العمومي واستعادة مكانته السابقة في السوق الوطنية.

وفي ما يتعلق بتعزيز تغطية السوق الوطنية، أكد الوزير أن الوزارة تعتمد على المرصد الوطني لرصد توفر المواد الصيدلانية والمنصات الرقمية لمتابعة المخزون في الوقت الحقيقي، مع مكافحة المضاربة والممارسات التجارية غير المشروعة بالتنسيق مع وزارة التجارة.

أما في مجال التصدير، فأبرز قويدري أن القطاع يولي اهتماما خاصا لترقية الصادرات نحو البلدان الإفريقية، لاسيما بعد حصول الجزائر على شهادة النضج المستوى 3 من منظمة الصحة العالمية.