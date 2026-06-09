-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

ترامب: إيران أسقطت إحدى مروحياتنا “المتطورة للغاية” فوق مضيف هرمز

الشروق أونلاين
  • 166
  • 0
ترامب: إيران أسقطت إحدى مروحياتنا “المتطورة للغاية” فوق مضيف هرمز
أرشيف
مروحية أباتشي الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الثلاثاء، إن إيران أسقطت مروحية “أباتشي” أمريكية وصفها بـ”المتطورة للغاية”. خلال قيامها بدورية فوق مياه مضيق هرمز.

وكتب ترامب في منتشور على منصته الاجتماعية:”لقد أُبلغت للتو بأن الإيرانيين أسقطوا ليلة أمس، إحدى مروحياتنا المتطورة من طراز أباتشي، أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز”.

إيران تقصف الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدّة صواريخ

وكان على متن المروحية طياران، حسب ما كشفه الرئيس الأمريكي، مؤكدا أنهما لم يصابا بأذى جراء سقوط مروحيتهما.

قبل أن يلوّح بتوجيه ضربة انتقامية إلى إيران بالقول:”ومع ذلك، يتعيّن على الولايات المتحدة الردّ على هذا الهجوم”.

مقالات ذات صلة
ترامب يوبخ نتنياهو ويؤكد: أنا من يتخذ القرارات والضربات لن تعطل اتفاقنا مع طهران

ترامب يوبخ نتنياهو ويؤكد: أنا من يتخذ القرارات والضربات لن تعطل اتفاقنا مع طهران

نفق سري ثالث نحو سبتة بتواطؤ من المخزن.. إسبانيا تكشف مخططا لإغراقها بالمخدرات

نفق سري ثالث نحو سبتة بتواطؤ من المخزن.. إسبانيا تكشف مخططا لإغراقها بالمخدرات

لبنان: تضرر أحد مواقع اليونسكو الأثرية جراء قصف الاحتلال

لبنان: تضرر أحد مواقع اليونسكو الأثرية جراء قصف الاحتلال

زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب الفلبين (فيديو)

زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب الفلبين (فيديو)

إيران تقصف الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدّة صواريخ

إيران تقصف الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدّة صواريخ

نيابة روما تحقق مع بن غفير في قضية احتجاز ناشطي أسطول الصمود

نيابة روما تحقق مع بن غفير في قضية احتجاز ناشطي أسطول الصمود

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد