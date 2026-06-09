ترامب: إيران أسقطت إحدى مروحياتنا “المتطورة للغاية” فوق مضيف هرمز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الثلاثاء، إن إيران أسقطت مروحية “أباتشي” أمريكية وصفها بـ”المتطورة للغاية”. خلال قيامها بدورية فوق مياه مضيق هرمز.

وكتب ترامب في منتشور على منصته الاجتماعية:”لقد أُبلغت للتو بأن الإيرانيين أسقطوا ليلة أمس، إحدى مروحياتنا المتطورة من طراز أباتشي، أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز”.

وكان على متن المروحية طياران، حسب ما كشفه الرئيس الأمريكي، مؤكدا أنهما لم يصابا بأذى جراء سقوط مروحيتهما.

قبل أن يلوّح بتوجيه ضربة انتقامية إلى إيران بالقول:”ومع ذلك، يتعيّن على الولايات المتحدة الردّ على هذا الهجوم”.