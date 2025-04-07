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العالم

ترامب يصدم الأوروبين بقرارات جديدة

الشروق أونلاين
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ترامب يصدم الأوروبين بقرارات جديدة

 يواصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ممارسة هوايته المفضلة تجاه الأوروبيين، عبر إطلاق تصريحات تعلوها لغة التهديد والوعيد، إذا ما أصرّو على “مواصلة استغلال أمريكا” على حدّ تعبيره.

وفي تصريح لوسائل إعلام أمريكية اليوم الاثنين، طالب ترامب، القادة الأوروبيين بتقديم تعويضات مالية لبلاده، نظير استغلالهم لها طيلة العقود السابقة، قائلا بهذا الخصوص “أوروبا عاملتنا معاملة سيئة، وبمجرّد أن فرضنا رسوما جمركية عليها، تُطالبنا بإجراء حوار، لن نقبل بذلك وعليهم دفع تعويضات مالية على الماضي والحاضر“.

واعتبر ترمب، تعرّض الميزان التجاري الأمريكي للخسارة سنويا مع الإتحاد الأوروبي، وبمقدرا 1900 مليار دولار سنويا، أمرا غير مقبول، قائلا بهذا الخصوص “لا يمكن أن نستمر هكذا، تجارتنا مع الاتحاد الأوروبي خاسرة، وفوق هذا نقوم بحمايتهم عبر ضخّ أكبر ميزانية في حليف شمال الأطلسي – ناتو”، مضيفا بالقول “انتخبتُ من قبل الشعب الأمركي لأعيد له أمواله ومنتخبيّ يفهمون هذا جيدا”.

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