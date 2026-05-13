ترامب يكشف موقفه من زيارة روسيا خلال العام الجاري

الشروق أونلاين
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، موقفه من زيارة روسيا  خلال العام الجاري، لمناقشة قضايا هامة مع نظيره فلاديمير بوتين.

وقال ترامب لوكالة “تاس” الروسية أثناء حديثه مع الصحفيين على العشب الجنوبي للبيت الأبيض، قبل مغادرته متوجها إلى الصين بأنه لا يستبعد إجراء زيارة إلى الاتحاد الروسي خلال العام الجاري، مؤكدا بأنه سيفعل كل ما هو ضروري.

وأشار إلى تفاؤله بشأن جهود إنهاء النزاع في أوكرانيا، بقوله: “أعتقد أننا سنتوصل إلى تسوية بين روسيا وأوكرانيا”، مضيفا أنه نجح بالفعل في تحقيق تسوية لثمانية نزاعات، دون أن يذكر تفاصيل إضافية حول هذه النزاعات أو طبيعتها.

ولا تزال الدعوة الروسية لترامب لزيارة موسكو قائمة، حيث كانت روسيا قد رحبت سابقا باقتراح ترامب بعقد لقاء شخصي. ومع ذلك، فإن الكرملين لم يعلن بعد عن ترتيبات محددة أو توقيت لزيارة محتملة له.

وكان آخر اتصال هاتفي معلن بين الرئيسين قد جرى في 29 أفريل الماضي، واستمر لأكثر من ساعة ونصف، وتناول القضايا الدولية الراهنة والأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط. وأفاد مساعد الرئيس بوتين، يوري أوشاكوف، بأن المحادثة كانت “صريحة وعملية”.

