ترامب يهاجم بريطانيا وفرنسا.. هذا ما قاله!

الشروق أونلاين
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، كل من بريطانيا وفرنسا متهما إياهما بعدم تقديم الدعم الكافي في الحرب على إيران.

وقال ترامب في منشور عبر منصته “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي إن “بريطانيا من بين الدول التي لم تعد قادرة على الحصول على وقود الطائرات بسبب إغلاق مضيق هرمز، مشيرا إلى أنها رفضت المشاركة في عملية قطع رأس النظام الإيراني”.

وقدم ترامب اقتراحا ساخرا لبريطانيا والدول الأخرى بالبدء في شراء الوقود من الولايات المتحدة التي تمتلك كميات كبيرة، أو بناء الشجاعة والتوجه إلى المضيق وأخذ ما تحتاجه بالقوة، مضيفا أن عليها تعلم القتال من أجل نفسها لأن أمريكا لن تكون موجودة لمساعدتها بعد الآن، خاصة أنها لم تقدم المساعدة للولايات المتحدة في وقت سابق.

وأكد أن “إيران تم تدميرها بشكل أساسي وأن الجزء الصعب من الحرب قد انتهى، داعيا هذه الدول إلى الذهاب للحصول على نفطها الخاص”.

وفي منشور منفصل، هاجم الرئيس الأمريكي فرنسا، متهما إياها بعدم التعاون الكافي، مشيرا إلى أنها منعت الطائرات المحملة بالإمدادات العسكرية المتجهة إلى تل أبيب من التحليق فوق أراضيها.

ووصف ترامب فرنسا بأنها كانت غير مفيدة للغاية فيما يتعلق بما سماه “جزار إيران”، الذي قال إنه تم القضاء عليه بنجاح، محذرا من أن الولايات المتحدة ستتذكر هذا الموقف.

