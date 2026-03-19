 ترامب يهدد بتدمير حقل “بارس” ردا على أي هجوم إيراني على قطر

جانب من منشآت الطاقة في حقل بارس الجنوبي

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، باستهداف حقل “بارس الجنوبي” للغاز في إيران، في حال استهدفت الأخيرة مجددًا منشآت الغاز في قطر.

ونشر دونالد ترامب،تدوينة مطولة على منصة “تروث سوشال”، قال فيها إن الكيان الصهيوني شن “هجوما عنيفا” استهدف “جزءا صغيرا” من حقل “بارس الجنوبي” للغاز في إيران.

وادعى أن “الولايات المتحدة لم تكن على علم بهذا الهجوم، ولم يكن لدى قطر أي معرفة مسبقة به”.

وأضاف: “إيران هاجمت بشكل غير مبرر وغير عادل جزءا من منشأة الغاز الطبيعي المسال القطرية”.

وأكد ترامب أن الكيان الصهيوني لن يشن أي هجمات أخرى” على الحقل الإيراني.

وقال: “إذا قررت إيران، بتهور، مهاجمة دولة بريئة تمامًا، وهي قطر في هذه الحالة، فستقوم الولايات المتحدة، سواء بمساعدة إسرائيل أو بدونها، بتدمير حقل بارس الجنوبي بالكامل، بقوة هائلة لم تشهدها إيران من قبل”.

وشدد على أنه “إذا تعرضت منشآت أو خطوط الغاز الطبيعي المسال القطرية لهجوم آخر”، فإنه “لن يتردد في السماح” بتدمير الحقل الإيراني.

وجاء ذلك عقب إعلان شركة “قطر للطاقة”، الأربعاء، عن تعرض مرافق بمدينة رأس لفان الصناعية شمالي البلاد لأضرار جسيمة جراء هجمات صاروخية.