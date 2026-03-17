تربص مارس هو تأشيرة المشاركة في مونديال 2026

بن طالب.. بكرار.. بن ناصر وآخرون في الانتظار

ينتظر، سهرة الأربعاء، عشاق الكرة الجزائرية، وداعمو المنتخب الوطني الأسماء المعنية بمنافسة كأس العالم، وسيكون من الخبل أن يكون لاعب يشارك مع ناديه باستمرار وفي قمة لياقته البدنية غير معني بتربص مارس، ومباراتيه الوديتين أمام غواتيمالا وأوروغواي، ويحلم بعد ذلك بدعوة من الناخب الوطني لكأس العالم، حتى ولو أصيب كل الذين يلعبون في منصبه.

وإذا كانت كل المؤشرات تصب في كون القائمة ستكون من دون مفاجآت وجديد باستثناء منصب حارس المرمى الذي قد يعرف دعوة حراس شباب هم في الغالب لن يخطفوا المنصب الأساسي من الثنائي ألكسيس قندوز ولوكا زيدان، فإن الذين قالوا بأن المنتخب الذي شارك في كان بلاد مراكش مع إضافة أمين غويري هو المسافر إلى القارة الجديدة غير مخطئين بتاتا، حيث بات مستبعدا أن يتم استدعاء موهبة “ميلوول” الإنجليزي المبدع نغلي أو نجم شالك الألماني المهاجم عوشيش، وسيزن المدرب بيتكوفيتش ثقل كل لاعب من مجموعته السابقة، مع ضخ بعض المحليين ليس من أجل إشراكهم، وإنما من أجل ملء بعض المقاعد الشاغرة في الطائرة المسافرة إلى القارة الجديدة.

هناك لاعبون يكتنف الغموض علاقتهم الفنية مع الناخب بيتكوفيتش وعلى رأسهم نبيل بن طالب نجم ليل الذي قدم مباريات في القمة في الفترة الأخيرة، سواء في الدوري الفرنسي حيث ارتقى ناديه إلى المركز الخامس غير بعيد عن مراكز رابطة أبطال أوربا، وفي أوربا ليغ حيث كان الأحسن في مواجهة نيوكاسل الإنجليزي، ولكن اللاعب الذي أنقذ بيتكوفيتش من هزيمة ثقيلة أمام السويد في الصيف الماضي، بقي بعيدا عن أعين المدرب، وستكون طعنة لنبيل الذي شارك في مونديال البرازيل وهو في الـ 19 سنة من العمر أساسيا ويجد نفسه الآن في عز النضج والتألق خارج الحسابات المونديالية.

إصابات بن ناصر المتكررة وعدم جاهزية بوداوي وعدم إقناع زروقي قد تقلب الموازين لصالح نبيل بن طالب، النجم السابق لتوتنهام وشالك والنجم الحالي لفريق ليل.

بن ناصر العائد للتدريبات مع ناديه دينامو زغرب لا يتصور نفسه خارج قائمة أول مشاركة له في كأس العالم، وهو يثق في اعتراف بيتكوفيتش بقيمته الفنية، ولكن ذلك لا يكفي لأن بن ناصر معرض دائما للإصابات، في الوقت الذي صار بكرار وحتى بونجاح خائفين من تضييع المونديال بعد عودة أمين غويري وإمكانية توظيف عمورة في ذات المنصب كرأس حربة، بينما تبدو حظوظ بن زية وبن رحمة وكلاهما ينشط في الدوري السعودي شبه معدومة.

قائمة تربص مارس هي تأشيرة يبصم عليها بيتكوفيتش للمشاركين في المونديال القادم، فالحاضر فيها سيطمئن على مقعده في الطائرة، والغائب عنها من حقه أن يخاف على حلمه المونديالي، وتبقى للمفاجأة فسحة زمنية تسيّرها الظروف وخاصة الإصابات.