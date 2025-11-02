تربية المائيات.. تسجيل زيادة بـ 50% في عمليات الاستزراع

كشف المدير العام للصيد البحري بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ميلود تريعة، عن اشراف الوزارة، يوم الجمعة الماضي، على استزراع حوالي 46 مليون سمكة صغيرة بزيادة تجاوزت 50 من المائة مقارنة بالسنة الماضية، وبالنسبة لتربية المائيات في المياه العذبة توقع المتحدّث تحقيق انتاج يصل الى 1800 طن.

وفي حديث أجراه تريعة، مع الإذاعة الوطنية، اليوم الأحد، أكد على أهمية دخول الجزائر الى مجال الصناعات التحويلية المائية، لما لها من فوائد مالية جمّة لصالح المنتجين وأرباب الأعمال الصناعيين، على غرار سمك التونة، حيث تقوم الجزائر بتصديره بصورته الطبيعية كليا، بدلا من توجيهه الى العملية الصناعية التحويلية.

وفي ذات الإطار، أبرز المتحدّث أهمية وضرورة التحكّم في العناصر الأولية لتربية المائية خصوصا الأعلاف، حيث يعتمد المنتجون الجزائريون على الاستيراد لاستمرار مشاريعهم وتنميتها، وفي حال حدوث أيّ خلل في السوق الدولية فان استثماراتهم كلها تبقى معلقة ورهينة لهذا السوق، لذا -يقول تريعة- بات من الضروري التوجه الى انتاج الأعلاف محليا.

وأكد الإطار بوزارة الفلاحة وتربية المائيات، على مراسلته وزارة التجارة الخارجية، لمنع استيراد الأسماك الصغيرة الموجهة للاستزراع، وذلك بطلب من المتعاملين الاقتصاديين في هذا المجال، حيث بات الإنتاج الجزائري من السمك الصغير وفيرا ويسمح بتغطية السوق الوطنية.

وبخصوص المعرض الدولي لتربية المائيات، كشف ميلود تريعة، عن رغبة 180 عارضا بالمشاركة في هذا الصالون منهم 25 عارضا أجنبيا يمثلون 17 دولية عربية وأوروبية ولاتينية، على غرار دولة المكسيك.

ويهدف هذا المعرض وفق المتحدّث الى ابراز قدرات الجزائر في الصيد البحري وتربية المائيات والتعريف بالمشاريع المنجزة أو تلك التي في قيد الإنجاز، كما يعدّ فرصة أمام الباحثين والمتعاملين الناشطين في مجال صناعة تربية المائيات لتقديم عروضهم وابتكاراتهم الجديدة في هذا المجال.