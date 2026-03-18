تربية.. تعديل رزنامة اختبارات الفصل الثالث

أعلنت وزارة التربية الوطنية، الأربعاء، عن تعديل رزنامة اختبارات الفصل الثالث للسنة الدراسية 2025-2026، للمستويات التعليمية الثلاثة.

وجاء في بيان للوزارة أنه “في إطار التحضير الجيد لتنظيم الامتحانات المدرسية الوطنية – شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 2026 وحرصًا على ضمان السير الحسن لنهاية السنة الدراسية 2026/2025 تعلم وزارة التربية الوطنية عن تعديل رزنامة اختبارات الفصل الثالث للمستويات التعليمية الثلاث وفق الترتيب الآتي:

1- يُجرى تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي أيام 03 و 04 و 05 ماي 2026.

2- يُجرى تقييم المكتسبات في نهاية الطورين الأول والثاني من التعليم الابتدائي يومي 04 و 05 ماي 2026.

3- تنظم اختبارات الفصل الثالث لجميع مستويات المراحل التعليمية الثلاث، من يوم الأحد 10 ماي إلى غاية يوم الخميس 14 ماي 2026

وأفاد بيان الوزارة بأن الاختبارات الاستدراكية تبقى دون تغيير ، وتُجرى يومي الإثنين والثلاثاء 22 و23 جوان 2026.

