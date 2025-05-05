تربية: تعديل في رزنامة اختبارات الفصل الثالث

أعلنت وزارة التربية الوطنية، الإثنين، عن إجراء تعديل في رزنامة اختبارات الفصل الثالث والاختبارات الاستدراكية بعنوان السنة الدراسية 2024-2025.

وحسب بيان للوزارة، فستنطلق اختبارات الفصل الثالث بداية من 18 ماي الجاري بالنسبة للطور الإبتدائي وكذا السنة الأولى والثانية والثالثة متوسط، إضافة إلى أقسام الأولى والثانية ثانوي.

بينما تم تحديد تاريخ 12 ماي لاجتياز اختبارات الفصل الثالث لأقسام الرابعة متوسط، و11 ماي بالنسبة لأقسام البكالوريا، على أن تجرى الاختبارات الاستدراكية يومي 23 و24 جوان.

وكان قد تم برمجة اختبارات الفصل الثالث والأخير في الفترة بين 25 و 29 ماي 2024 لكل سنوات الابتدائي، وأيضا سنوات الأولى والثانية والثالثة متوسط ،وسنوات الأولى والثانية ثانوي.

وفيما يلي جدول سير الامتحانات: