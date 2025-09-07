تربية.. تقديم طلبات تحويل التلاميذ بداية من هذا التاريخ

أعلنت وزارة التربية الوطنية أن الآلية الرقمية الخاصة بطلبات تحويل التلاميذ بين المؤسسات التعليمية ستكون مفعّلة ابتداء من يوم الإثنين 08 سبتمبر 2025.

ودعت الوزارة أولياء التلاميذ الراغبين في تحويل أبنائهم إلى الولوج إلى المنصة الرقمية المخصصة لهذه الخدمة، وتقديم طلباتهم في الآجال المحددة، وفق الإجراءات المعتمدة.

وقالت الوزارة في بيان لها يقوم الولي أو الوصي الشرعي بطلب التحويل إلكترونيا عن بعد عبر حسابه الخاص في فضاء الأولياء ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية عبر الرابط: https://awlyaa.education.dz

يتم ملء استمارة طلب التحويل الالكترونية مع رفع إحدى الوثائق الثبوتية التالية:

1- وثيقة تثبت الإقامة في القطاع الجغرافي للمؤسسة المستقبلة أو تواجد مقر عمل الولي أو الوصي الشرعي في محيطها حسب الحالة؛

2- تقرير صحي يثبت المرض المزمن و/ أو الإعاقة حسب الحالة، يمنحه طبيب الصحة المدرسية التابع لوحدة الكشف والمتابعة.

وأضاف البيان “يقوم مدير المؤسسة التربوية المستقبلة بدراسة طلبات التحويل إلكترونيا وإبداء الرأي عبر حسابه الخاص في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، في أجل لا يتعدى ثمان وأربعين ساعة (48) سا) من تاریخ تقديم طلب التحويل.”

وتابع “يُبلغ الأولياء الذين قدموا طلبات تحويل أبنائهم برأي مدير المؤسسة التربوية المستقبلة عبر نفس الفضاء وعن طريق إدارة هذه المؤسسة.”

يلتحق التلميذ(ة) بالمؤسسة المستقبلة بعد إشعار وليه أو وصيه الشرعي بقبول طلب التحويل في أجل أقصاه ثمان وأربعين ساعة (48) سا) من تاريخ إشعاره بقبول طلبه.

وشددت الوزراة في بيانها أن كل تحويل يتم خارج النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية يعد لاغيا وعديم الأثر.