ترسيم إنهاء مهام بنشعبون.. شغور في منصب سفير المغرب بفرنسا

أنهى ملك المغرب مهام سفيره في فرنسا محمد بنشعبون، وذلك بعد أسابيع من تعيينه في منصب مديرا عاما لصندوق محمد السادس للإستثمار، في ظل أزمة صامتة بين البلدين.

وجاء إعلان إنهاء مهام السفير كتحصيل حاصل لتعيينه في منصب جديد قبل أشهر، حيث لم يتم الإعلان عن خليفته في المنصب.

وفي 20 أكتوبر 2022، عين العاهل المغربي محمد السادس سفير الرباط في باريس، محمد بن شعبون، في منصب جديد. وبهذا يكون قد سحب السفير المغربي من فرنسا، بالتزامن مع أزمة بين البلدين اندلعت منذ أكثر من سنة وازدادت حدتها مؤخرا بعد مشاركة نواب فرنسيين في إصدار لائحة البرلمان الأوروبي حول شبكة الفساد المغربي وكذا حقوق الإنسان.

وبهذا يكون محمد بنشعبون السفير المغربي الذي قضى أقل مدة زمنية في سفارة الرباط في باريس منذ عقود، في سابقة دبلوماسية.

وكان بنشعبون يشغل منصب وزير المالية، قبل أن يتم تعيينه في أكتوبر 2021 سفيرا للمغرب في فرنسا على أمل تنشيط العلاقات الثنائية وخاصة الاستثمارات، غير أن الأزمة التي اندلعت بين البلدين جمدت كل المشاريع.

من جهتها عينت فرنسا في سبتمبر 2022، سفيرتها في الرباط، في منصب دبلوماسي في الدائرة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وبقي منصب السفير الفرنسي في المغرب شاغرا.

وبعدها بأسابيع في شهر ديسمبر 2022، عين إيمانويل ماكرون مدير مؤسسة “بيزنس فرانس” كريستوف لوكورتييه، على رأس سفارة باريس في المغرب.

وبالعادة، تقوم فرنسا بمجرد إنهاء مهام سفيرها بتعيين سفير جديد مباشرة بحكم أن الرباط تعد ضمن العواصم الخمس أو الست المهمة بالنسبة لها.

وذهبت كل التحاليل إلى اعتبار طريقة تعيين السفيرة في منصب أوروبي شكلا من أشكال “سحب السفير” من المغرب ولكن بطريقة غير علنية، أي بمثابة استدعاء السفيرة للتشاور، وهو شكل من أشكال الاحتجاج الدبلوماسي.