تركيا توقف 33 متّهما بالتجسس لصالح الموساد

أوقفت السلطات التركية 33 شخصا للاشتباه بتنفيذهم أنشطة “تجسس دولية” لصالح جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية “الموساد”.

وقالت وكالة الأناضول إن هذه التوقيفات جاءت على إثر عملية أمنية في 8 ولايات، في إطار تحقيقات أطلقها مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة لدى النيابة العامة بإسطنبول.

وكشفت التحقيقات أن جهاز “الموساد” كان يهدف إلى القيام بأنشطة تتعلق بمراقبة وتتبع والاعتداء والاختطاف ضد مواطنين أجانب مقيمين في تركيا لأسباب إنسانية.

ولا تزال قوات الأمن التركية تواصل البحث عن 13 شخصا آخرين يشتبه بتورطهم في نفس القضية، يقول المصدر ذاته.

وكان مسؤولون أتراك قد حذروا سلطات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق، من ملاحقة عناصر المقاومة الفلسطينية الموجودين بالأراضي التركية.