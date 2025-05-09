ترمب يعتزم خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن امكانية تغيير قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع والمنتجات الصينية، المقدّرة حاليا بـ 145 %.

وفي تغريدة له على منصة “تروث سوشيل” قال ترامب “يبدو أن فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على الصين هو المستوى المناسب! الأمر يعتمد على سكوت بي” في إشارة إلى وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسينت، رئيس الوفد الأمريكي المفاوض مع الصين، غدا السبت.

وعبر ذات المنصة قال ترامب، إنه يجب على الصين أن تفتح أسواقها للولايات المتحدة، مضيفا :”إذا فتحت الصين أسواقها لأميركا سيكون أمرا جيدا لها”.

وفي مقال سابق نشرته صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، نقلا عن مصادر من البيت الأبيض، قالت فيه إن ادارة ترامب، تعتزم خفض مستوى الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين إلى النصف، ابتداء من الأسبوع المقبل.

ويبدو أن الآثار السلبية للرسوم الأمريكية على الصين قد مسّت الاقتصاد الأمريكي أكثر من نظيره الصينية، خاصة أن المستهلك الأمريكي (الفرد أو المصنع)، من يدفع هذه الرسوم، كون المصانع الأمريكية لا توفر مثل هذه المنتجات، وهو ما يضطره إلى شرائها من الصين وبتكلفة أكبر.

وإلى جانب ذلك، قدرة الصين خلال الشهر الماضي على ايجاد أسواق بديلة عن الولايات المتحدة الأمريكية ويتعلق الأمر بدول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي.