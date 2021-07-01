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الجزائر

تزايد الإصابات بالعاصمة.. هذه توصيات الاجتماع الطارئ للجنة العلمية لمكافحة كوفيد 19

الشروق أونلاين
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تزايد الإصابات بالعاصمة.. هذه توصيات الاجتماع الطارئ للجنة العلمية لمكافحة كوفيد 19

قررت اللجنة العلمية لمتابعة وباء كوفيد، جملة من الإجراءات الطارئة على مستوى المستشفيات ووحدات العناية المركزة بعد تزايد معدل الإصابات بالعاصمة.

وأوصت اللجنة بعد عقدها اجتماعا طارئا استثنائيا، الأربعاء، جمعها مع مدراء المستشفيات بالعاصمة حسب بيان لوزارة الصحة برفع عدد الأسرة في المستشفيات بما فيها وحدات العناية المركزة، توفير مادة الأكسجين وكذا الأدوية الضرورية للعلاج للاستجابة بفعالية لأي وضع طارئ.

وأمرت اللجنة برفع وتيرة التلقيح ضد فيروس كوفيد-19، وتعزيز الوسائل اللوجستية والتقنية والبشرية للعملية.

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التعليقات
3
  • حمزة وعلي

    منين جات هاذي الموجة الكبيرة تاع الإصاباب في منتصف عام 2021 ؟ الله يستر.

    0
  • Quelqu'un

    لا لا هادوك راهم كامل مفاكسينيين، ما شي كما حنا. ولي ماحبش يامن بلي كاين المرض اروح لمصالح العناية المركزة و ايشوف بعينيه اذا صح كاين و لا ماكاش كرونا هذا. اتقوا الله عباد الله. اللهم اشفي المرضى و ارفع عنا البلاء و الوباء، برحمتك يا رب العالمين.

    3
  • جزائري حر

    حتى كي تجيو تكدبو ما تعرفوش. ألا ترون أن الملاعب الأوروبية مكتظة عن أخرها ولا بروتكول صحي (لا كمامات ولا شيئ أخر)

    -5

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