قررت اللجنة العلمية لمتابعة وباء كوفيد، جملة من الإجراءات الطارئة على مستوى المستشفيات ووحدات العناية المركزة بعد تزايد معدل الإصابات بالعاصمة.

وأوصت اللجنة بعد عقدها اجتماعا طارئا استثنائيا، الأربعاء، جمعها مع مدراء المستشفيات بالعاصمة حسب بيان لوزارة الصحة برفع عدد الأسرة في المستشفيات بما فيها وحدات العناية المركزة، توفير مادة الأكسجين وكذا الأدوية الضرورية للعلاج للاستجابة بفعالية لأي وضع طارئ.

وأمرت اللجنة برفع وتيرة التلقيح ضد فيروس كوفيد-19، وتعزيز الوسائل اللوجستية والتقنية والبشرية للعملية.