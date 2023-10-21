تساؤلات عن عدم استدعاء ياسين براهيمي لـ “الخضر”؟

ياسين براهيمي يتألق مع فريقه الغرافة بإمضاء هدفين

أسهم المهاجم الجزائري ياسين براهيمي في فوز فريقه الغرافة على ضيفه معيذر بخمسة أهداف مقابل هدفين (5-2)، الجمعة، بملعب ثاني بن جاسم، ضمن منافسات الجولة السادسة من البطولة القطرية لكرة القدم “دوري نجوم إكسبو”.

وسجل خماسية الغرافة كل من ياسين براهيمي هدفين في الدقيقتين (88 و90+4)، ويوهان بولي في الدقيقة (45+4)، ودامي تراوي (د.48)، وفريد بولاية (د.68)، فيما سجل جمال حامد هدفي نادي معيذر في الدقيقتين (61 و90+2).

وقدم لاعبو الغرافة مستوى مميزا في المباراة، وكما جرت عليه العادة تألق قائد الفريق ياسين براهيمي، حيث قدم تمريرتين حاسمتين لزملائه كما سجل هدفين من أهداف فريقه الخمسة ليحصل على جائزة الأفضل في المباراة، بجانب صدارته لترتيب الهدافين برصيد 9 أهداف.

هذا واستلم ياسين براهيمي قبل انطلاق المباراة جائزة أحسن لاعب في البطولة القطرية، لِفترتَي شهرَي أوت وسبتمبر الماضيَين. منحها له مُنظّمو الدوري ويبقى السؤال مطروحا إلى إشعار آخر، لماذا لا يستدع براهيمي إلى تشكيلة الخضر رغم أن مستواه في تصاعد منذ بداية الموسم الكروي، وهل سيكون مستقبلا في كتيبة المحاربين أسئلة وأخرى قد نجد لها أجوبة في الندوات الصحفية القادمة لجمال بلماضي؟

ياسين براهيمي الذي لم يستدع للمنتخب الجزائري منذ نهائيات كأس أفريقيا للأمم بالكاميرون، التي جرت بداية 2022، كان يمنّي النفس بارتداء قميص “محاربي الصحراء” من جديد، خاصة بعد توهجه الأخير في البطولة القطرية، ولكن بلماضي كان له رأي آخر.

علما أن سبب استبعاد المتواصل لبراهيمي هو التصريحات التي أدلى بها بعد الإقصاء أمام الكاميرون حين قال بأن “سبب عدم تأهل المنتخب الجزائري لمونديال قطر ليس الحكم غاساما”، حيث رفض تحميله المسؤولية الكاملة في الإقصاء، مشيرًا إلى أن الجميع مسؤول عن ذلك”. هذا التصريح فهمه بلماضي -حسب ما قيل لنا من مصدر موثوق- “أنه انتقاد شخصي له، ما جعل اللاعب يغيب في كل مرة عن مختلف المعسكرات، رغم وجوده في حالة بدنية ممتازة، وتألقه مع فريقه في الدوري القطري”.