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الجزائر

تسجيل ذروة تاريخية في استهلاك الكهرباء يوم الأحد

الشروق أونلاين
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تسجيل ذروة تاريخية في استهلاك الكهرباء يوم الأحد

سجّلت الجزائر الأحد، ذروة تاريخية في استهلاك الكهرباء، حيث قدرت بـ 17508 ميغاواط.

وصرّح الناطق الرسمي باسم مجمع “سونلغاز” خليل هدنة، للإذاعة الجزائرية أنه تم تسجيل ذروة تاريخية في حدود الساعة 15.10 قدرت بـ 17508 ميغاواط.

وأكد ذات المسؤول أنه بـ “الرغم من الحرارة العالية التي سُجّلت مؤخراً. إلا أنّ سونلغاز لم تسجل أي تذبذب في توزيع الكهرباء”.

وتابع هدنة: “استثمارات سونلغاز في مجال الهياكل الطاقوية. سواءً في الإنتاج أو النقل أو توزيع الكهرباء أثبتت مجدداً نجاعتها وكفاءتها المهنية واحترافيتها”.

وواصل خليل هدنة تصريحه: “وهذا مثل الموارد البشرية المتخصصة عبر كل شركات وفروع مجمع سونلغاز”.

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