تسريع التبديلات وتوسيع صلاحيات “الفار” يتصدران التعديلات الجديدة

قوانين كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن حزمة من التعديلات والقوانين الجديدة، التي سيتم تطبيقها خلال منافسات كأس العالم 2026، في خطوة تهدف إلى تسريع إيقاع اللعب وتعزيز العدالة التحكيمية داخل الملعب.

وشهدت التعديلات المرتقبة عدة بنود مهمة، يأتي في مقدمتها تقليص زمن التبديلات، حيث أصبح أمام اللاعب المستبدل مهلة لا تتجاوز 10 ثوانٍ لمغادرة أرض الملعب، وفي حال التأخير يُجبر البديل على الانتظار لمدة دقيقة قبل الدخول، ما يؤدي إلى لعب الفريق منقوصًا بشكل مؤقت.

كما قرر “فيفا” فرض مهلة زمنية محددة لتنفيذ الكرات الثابتة، إذ يتعين على اللاعبين تنفيذ رميات التماس وركلات المرمى خلال 5 ثوانٍ فقط، وفي حال تجاوز هذه المدة، يفقد الفريق الكرة لصالح المنافس، في محاولة واضحة للحد من إهدار الوقت.

وفي ما يتعلق بالجوانب الطبية، تقرر إلزام أي لاعب يتلقى علاجًا داخل أرض الملعب بمغادرته والانتظار لمدة دقيقة قبل العودة، باستثناء الحالات الناتجة عن تدخل يستوجب بطاقة، وذلك لتقليل التوقفات المتكررة في أثناء المباريات.

وعلى صعيد التحكيم، أعلن الاتحاد الدولي توسيع صلاحيات تقنية الفيديو “الفار”، لتشمل مراجعة حالات الإنذار الثاني المؤدي إلى الطرد، بالإضافة إلى بعض القرارات الجدلية مثل احتساب الركلات الركنية، بما يعزز دقة القرارات التحكيمية.

كما شدد “فيفا” على تنظيم العلاقة بين اللاعبين والحكام، حيث تقرر قصر الحديث مع الحكم على قائد الفريق فقط، بينما يُعاقب أي لاعب آخر يحاول الاعتراض أو التجمهر حول الحكم بالحصول على بطاقة صفراء.

وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي الاتحاد الدولي لتطوير اللعبة وتحقيق مزيد من الانضباط داخل الملعب، قبل انطلاق النسخة التاريخية من المونديال بمشاركة موسعة.