… تسقيف الرسوب الجامعي!

وفق القرار الأخير لشبكة التقييم والانتقال الخاصة بأطوار التعليم العالي

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في قرارها الأخير شبكة التقييم والانتقال الخاصة بالليسانس والماستر ومهندس دولة ومهندس معماري، وبموجبها لا يمكن للطالب البقاء أكثر من خمس سنوات في الليسانس، وأكثر من ثلاث سنوات في الماستر، ولا يحق للطالب في شهادة مهندس الرسوب أكثر من مرة واحدة.

ويشير القرار الصادر يوم 9 فيفري 2023 والحامل لرقم 171، إلى كيفيات الانتقال والتقييم في الطور الأول الليسانس والطور الثاني الماستر، إذ تم تحديد مجموعة من المعايير والشروط تخص سير الامتحانات والتعويض بين السداسيات والأرصدة المطلوبة للانتقال، حيث تنظم وفقا لذلك دورتان للامتحان بعنوان كل سداسي، الأولى عادية، في حين أن الجديد يكمن في عقد الدورة الاستدراكية بعد المداولات النهائية للدورات العادية، على أن تتم المداولات حصريا عبر منصة بروغرس، ولفتت الوزارة في هذا السياق إلى أنه لا يحق للطالب المقصى من مادة أو وحدة تعليمية بسبب تأديبي، الحصول على علامة فيهما، كما لا يحق له المشاركة في الدورة الاستدراكية لهذه المادة أو الوحدة.

وتتجه الوزارة من خلال القرار الجديد إلى تحديد سنوات الرسوب في كل طور، إذ أنه لا يحق للطالب في طور الليسانس البقاء أكثر من خمس سنوات في تحضير الشهادة حتى في حالة إعادة توجيهه، وبهذا فيسمح فقط بإعادة السنة مرتين فقط له باحتساب مدة التكوين في الليسانس بثلاث سنوات، ويمكن للطالب النجاح في حال اكتسب 120 رصيد خلال الخمس سنوات في مسار تكوين، واستثناء يمكن أن يستفيد من تسجيل سادس باقتراح من لجنة المداولات وموافقة رئيس القسم.

أما في حال التدرج للتكوين في الماستر، فلا يمكن للطالب البقاء أكثر من ثلاث سنوات في التكوين لنيل شهادة الماستر، في حين يسمح له بالانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية بعد اكتسابه السداسيين الأولين لمسار التكوين بمجموع ستين رصيدا، سواء عن طريق التعويض أو دون تعويض، أما السنة الثانية من التكوين فلا يمكن التعويض فيها بين السداسين الثالث والرابع، وفي حالة الإخفاق في الدورة العادية يمكن للطالب المشاركة في الدورة الاستدراكية بالنسبة للاختبارات المتعلقة بالوحدات التعليمية غير المكتسبة في هذه الحالة، يحتفظ الطالب بالمواد المكتسبة، ويتقدم الإجراء الاختبارات المتعلقة بالمواد غير المكتسبة.

وأشار ذات القرار فيما يخص شبكة التقييم في التكوين لنيل شهادة مهندس دولة وشهادة مهندس معماري، بأنه لا يحق للطالب الرسوب خلال السنتين المخصصتين للتكوين القاعدي أي الجذع المشترك سوى مرة واحدة فقط، وفي هذه الحالة يتعين على الطالب إعادة المواد غير المكتسبة المكونة للسداسي، فيما يترتب على الرسوب لأكثر من مرة في السنتين الأوليين للتكوين إعادة توجيه الطالب من طرف الفريق البيداغوجي نحو مسار التكوين في الليسانس في الجامعة أو المركز الجامعي، على أن تحدد علامة إقصائية لكل مادة ضمن عرض التكوين وتبلغ، وجوبا، للطلبة عند بداية كل سداسي، وتقيم التربصات المقررة في التكوين لنيل شهادة مهندس دولة وشهادة مهندس معماري وفقا للتنظيم المعمول به.