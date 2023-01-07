تسليم أول قاطرة بحرية جزائرية لفائدة مجمع سوناطراك

سلمت، السبت، مؤسسة “إيكوراب” ببوهارون أول قاطرة بحرية جزائرية الصنع لفائدة مجمع سوناطراك لمرافقة رسو سفن نقل المحروقات.

وأشرف على تسليم القاطرة البحرية كل من وزير الصناعة أحمد زغدار وزير النقل كمال بلجود، ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.

صنعت القاطرة البحرية من طرف مؤسسة “إيكوراب” ببوهارون لفائدة شركة تسيير واستغلال النهائيات البحرية للمحروقات “أس تي أش”، فرع سوناطراك.

وجرت مراسيم تسليم القاطرة البحرية بمقر شركة “إيكوراب” المتواجد بميناء بوهارون بوسماعيل بولاية تيبازة.

ومن المرتقب تسليم القاطرة الثانية نهاية الثلاثي الأول فيما سيتم تسليم القاطرة الثالثة نهاية الثلاثي الثاني من السنة الحالية.

وأشاد وزير الصناعة أحمد زغدار بالقدرات والكفاءات التصنيعية التي تتمتع بها شركة “إيكوراب” من أجل مواكبة برنامج تطوير صناعة السفن في الجزائر لاسيما تلكم الموجهة للصيد في أعالي البحار.

كما أشار إلى الخصائص التقنية للقاطرة المصنعة والتي تتميز بنسبة إدماج عالية تعادل 65 بالمائة سترتفع أكثر في القاطرتين المتبقيتين بعد إدماج الصفائح الفولاذية من النوع البحري التي ستنتج في مركب الحجار.

وعلى هامش تسليم هذه القاطرة، وقعت مؤسسة ايكوراب اتفاقيتين مع متعاملين اقتصاديين لتزويدهم بعدد من بواخر النزهة.