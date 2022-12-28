تسهيلات جديدة في منح التأشيرة الجزائرية للسيّاح الأجانب

سيتمكن السيّاح الأجانب القادمون لزيارة المناطق السياحية في جنوب البلاد، من الحصول على التأشيرة الجزائرية، عند وصولهم إلى المعابر الحدودية. بدلا من إجراءات التأشيرة العادية.

وحسب ما جاء في بيان لوزارة الداخلية يوم الأربعاء، تهدف هذه الترتيبات الجديدة في منح تأشيرات دخول الجزائر، إلى ترقية السياحة الصحراوية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن “تأشيرات تسوية” ستُمنح للأجانب القادمين إلى الولايات الجنوبية، فور وصولهم إلى المطارات أو المعابر البريّة.

ويشترط في هذه العملية، أن يكون قدوم السائح الأجنبي عن طريق وكالة سياحية جزائرية معتمدة. على أن تقوم هذه الأخيرة بطلب التأشيرات عبر المنصات الرقمية لمديريات السياحة.

وستكون مدّة التأشيرات الممنوحة للسيّاح الأجانب القادمين إلى المناطق الجنوبية، مناسبة لفترة الرحلة السياحية التي قدموا إلى الجزائر عن طريقها.