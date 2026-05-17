تشابي ألونسو مدربا جديدا لتشيلسي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع المدرب تشابي ‌‌‌‌ألونسو لمدة أربعة أعوام.

وأضاف النادي الإنجليزي في بيان له أن المدرب تشابي ألونسو، سيبدأ عمله في الفاتح من جويلية المقبل.

وأصبح مدرب ريال مدريد وباير ليفركوزن السابق ⁠⁠خامس مدرب يتم تعيينه بشكل دائم تحت إدارة مالكي تشيلسي “بلوكو”، بعد غراهام بوتر وموريسيو بوكيتينو وإنزو ماريسكا وليام روسنير.

ويعود ألونسو إلى كرة ‌‌القدم الإنجليزية، حيث خاض 210 مباريات مع ليفربول كلاعب قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في عام 2009، ثم أنهى مسيرته مع بايرن ميونيخ في عام 2017.

وقال ألونسو في بيان “تشيلسي أحد أكبر الأندية في عالم كرة القدم، وأشعر ⁠⁠بفخر كبير بتولي منصب ⁠⁠مدرب هذا النادي العظيم”.