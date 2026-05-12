تشاد تطلق مع “سونلغاز” المرحلة التحضيرية لمحطة كهرباء بقدرة 40 ميغاواط

استقبل الوزير الأول لجمهورية تشاد، ألانغوما هالينا، وفد خبراء سونلغاز بالعاصمة إنجامينا، في إطار إطلاق المرحلة التحضيرية لمشروع إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بقدرة 40 ميغاواط، وذلك ضمن مساعي تعزيز التعاون الطاقوي بين الجزائر وتشاد.

وأوضح بيان للمجمع العمومي أن اللقاء جرى أمس الإثنين بحضور عدد من أعضاء الحكومة التشادية، إلى جانب سفير الجزائر لدى تشاد، ويأتي تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تعزيز التعاون الإفريقي وترقية الشراكات جنوب-جنوب.

وتناول الاجتماع مختلف الجوانب التقنية والتنظيمية المتعلقة بالمشروع، الذي يهدف إلى دعم قدرات تشاد في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وتحسين التزويد بالكهرباء، وفق المصدر ذاته.

ونقل البيان عن الوزير الأول التشادي تأكيده أهمية هذا المشروع “الاستراتيجي”، مشيدا بالخبرة التي يتمتع بها مجمع “سونلغاز” في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، كما أثنى على مستوى علاقات التعاون القائمة بين الجزائر وتشاد، خاصة في القطاعات ذات الطابع التنموي.

من جهته، جدد وفد “سونلغاز” التزام المجمع بإنجاز المشروع “وفق أعلى المعايير التقنية وفي الآجال المحددة”، بما يعكس مكانة المجمع كشريك إفريقي في مجال التنمية الطاقوية.

وأشار البيان إلى أن الزيارة تندرج ضمن الديناميكية الجديدة التي تشهدها علاقات التعاون بين الجزائر والدول الإفريقية، لاسيما في مجالات الطاقة والبنى التحتية.