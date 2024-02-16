تشاد تعلن حالة الطوارئ الغذائية

أعلنت السلطات في تشاد عن حالة الطوارئ “الغذائية والتغذوية” في كامل أرجاء البلاد، حسب ما نشرته الوكالة التشادية للأنباء والنشر اليوم الجمعة، 16 فيفري.

الوكالة ونقلا عن الهيئة الوطنية للأمن الغذائي في تشاد كتبت “بموجب أحكام القانون الذي وقعته السلطات العليا للبلاد يوم الخميس 15 فبراير 2024، تم إعلان حالة الطوارئ الغذائية والتغذوية على كامل التراب الوطني. سوف يستفيد السكان الذين تم تحديدهم في مرحلة الأزمة أو الطوارئ من المساعدة الحكومية.”

للإشارة تواجه تشاد، الدولة الواقعة في منطقة الساحل الإفريقي، وسط إفريقيا عديد التحديات. منها الأمنية المرتبطة بالصراعات في البلدان المجاورة، إضافة لعواقب تغير المناخ، لاسيما مع تسارع التصحر وجفاف بحيرة تشاد.

كما تستضيف تشاد أكثر من مليون شخص من النازحين قسراً، بما في ذلك 580.000 لاجئا جراء النزاعات في السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى والكاميرون المجاورة، حسب أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وينتشر الفقر في البلاد حيث يعيش 42.3% من السكان تحت خط الفقر الوطني. كما أن الفقر المدقع (2.15 دولارًا في اليوم لنصيب الفرد، وفقًا لتعادل القوة الشرائية لعام 2017) يرتفع بشكل ملحوظ.