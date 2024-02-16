-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

تشاد تعلن حالة الطوارئ الغذائية

ماجيد صرّاح
  • 335
  • 0
تشاد تعلن حالة الطوارئ الغذائية
بلومبورغ
ساحة الأمة في العاصمة التشادية انجمينا، 10 ماي 2022.

أعلنت السلطات في تشاد عن حالة الطوارئ “الغذائية والتغذوية” في كامل أرجاء البلاد، حسب ما نشرته الوكالة التشادية للأنباء والنشر اليوم الجمعة، 16 فيفري.

الوكالة ونقلا عن الهيئة الوطنية للأمن الغذائي في تشاد كتبت “بموجب أحكام القانون الذي وقعته السلطات العليا للبلاد يوم الخميس 15 فبراير 2024، تم إعلان حالة الطوارئ الغذائية والتغذوية على كامل التراب الوطني. سوف يستفيد السكان الذين تم تحديدهم في مرحلة الأزمة أو الطوارئ من المساعدة الحكومية.”

للإشارة تواجه تشاد، الدولة الواقعة في منطقة الساحل الإفريقي، وسط إفريقيا عديد التحديات. منها الأمنية المرتبطة بالصراعات في البلدان المجاورة، إضافة لعواقب تغير المناخ، لاسيما مع تسارع التصحر وجفاف بحيرة تشاد.

كما تستضيف تشاد أكثر من مليون شخص من النازحين قسراً، بما في ذلك 580.000 لاجئا جراء النزاعات في السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى والكاميرون المجاورة، حسب أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وينتشر الفقر في البلاد حيث يعيش 42.3% من السكان تحت خط الفقر الوطني. كما أن الفقر المدقع (2.15 دولارًا في اليوم لنصيب الفرد، وفقًا لتعادل القوة الشرائية لعام 2017) يرتفع بشكل ملحوظ.

مقالات ذات صلة
عطاف يدعو لتعبئة جهود مختلف الأطراف الدولية لدعم مسار السلام جنوب السودان

عطاف يدعو لتعبئة جهود مختلف الأطراف الدولية لدعم مسار السلام جنوب السودان

هكذا يوظف النظام المغربي ورقة المهاجرين للضغط على إسبانيا

هكذا يوظف النظام المغربي ورقة المهاجرين للضغط على إسبانيا

الحكومة الإسبانية تشرح موقفها من القضية الصحراوية

الحكومة الإسبانية تشرح موقفها من القضية الصحراوية

الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في زيارة إلى أيرلندا

الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في زيارة إلى أيرلندا

محادثات جديدة بين عطاف وبلينكن حول تطورات الأوضاع في غزة

محادثات جديدة بين عطاف وبلينكن حول تطورات الأوضاع في غزة

عمار بن جامع: “الإرهاب يتطور في المناطق التي تشهد غياب الاستقرار والعدالة”

عمار بن جامع: “الإرهاب يتطور في المناطق التي تشهد غياب الاستقرار والعدالة”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد