تشريعيات 2 جويلية.. هذه هي الحصيلة الأولية لإيداع ملفات التصريح بالترشح

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن الحصيلة الأولية المسجلة إلى غاية الخميس، لعدد القوائم التي أودعت ملفات التصريح الجماعي بالترشح، تحسبا للانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية المقبل.

وجاء في بيان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس الخميس، أنه “بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26 – 145 المؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026 المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 2 يوليو سنة 2026، وعملا بأحكام الأمر رقم 21 – 01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، تعلن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن الحصيلة الأولية المسجلة إلى غاية اليوم الخميس الموافق لـ14 مايو 2026، لعدد القوائم التي أودعت ملفات التصريح الجماعي بالترشح بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني 2 يوليو 2026”.

وجاءت الحصيلة على النحو التالي: “بخصوص سحب ملف التصريح الجماعي للترشح بالنسبة للدوائر الانتخابية داخل الوطن فقد بلغ مجموع ملفات التصريح الجماعي بالترشح المسحوبة: 1474 ملف عبر 69 ولاية، منها 1205 ملف لقوائم تحت رعاية 36 حزب سياسي، وملف واحد (1) القائمة تحت رعاية أكثر من حزب سياسي (تحالف)، 268 ملف لقوائم بعنوان قائمة حرة.

وبخصوص مجموع استمارات التوقيع الفردي المسحوبة فقد بلغت “مليون وثمان مئة وأربعة وسبعون ألف وثمانية وثمانون (1874088) استمارة”.

أما بالنسبة للدائرة الانتخابية خارج الوطن، فقد بلغ مجموع ملفات التصريح الجماعي بالترشح المسحوبة 59 ملف، منها 52 ملف تحت رعاية 17 حزب سياسي و سبعة (7) ملفات بعنوان قائمة حرة.

وبخصوص إيداع ملف التصريح الجماعي للترشح ، فقد بلغ مجموع الملفات المودعة 166 ملف منها 139 ملف تحت رعاية 11 حزب سياسي و 27 ملف بعنوان قوائم حرة، يضيف ذات المصدر.

كما تذكر السلطة المستقلة أن آخر أجل لإيداع ملفات التصريح الجماعي بالترشيح هو يوم الاثنين 18 مايو 2026 على الساعة منتصف الليل (00:00) بالتوقيت المحلي.