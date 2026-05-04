تشيلسي وأستون فيلا يدخلان سباق التعاقد مع إبراهيم مازة

صراع إنجليزي محتدم للظفر بخدماته

أفادت تقارير إعلامية متخصصة، أن الدولي الجزائري إبراهيم مازة، لاعب نادي باير ليفركونزن الألماني، قد دخل في دائرة اهتمام كل من تشيلسي وأستون فيلا الراغبان في الظفر بخدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبهذا الخصوص، كشف موقع “تيم تالك” البريطاني، أن أندية القسم الإنجليزي الممتاز، تواصل متابعة الدولي الجزائري إبراهيم مازة، بسبب الإمكانات التي ظهر بها في أول موسم له مع نادي باير ليفركوزن الألماني، حيث أشعل اللاعب صراعا محتدما بين كبار “البرميرليغ”، خاصة بعد أن دخل فريقا تشيلسي وأستون فيلا سباق التعاقد معه.

وأوضح “أن نادي مانشستر سيتي الذي يضع نجم “الخضر” ضمن ألولوياته، سيجد نفسه في صراع مع ناديي تشيلسي وأستون فيلا الذين يراقبان عن كثب تطور إبراهيم مازة الذي برز كأكثر المواهب الصاعدة في البطولة الألمانية مع باير ليفركوزن، حيث لفت تطوره السريع أنظار نخبة الأندية الأوروبية”.

وأكد ذات المصدر “أن تشيلسي وأستون فيلا يضعانه ضمن دائرة الاهتمام، حيث يقيمان إمكانية تعزيز خط الوسط الهجومي في فترة الانتقالات الصيفية”، مضيفا “بأن الفريقين يعتقدان أن تنوع مهارات صاحب الـ20 عاما يعد عاملا رئيسيا وراء الاهتمام المتزايد به، فاللاعب قادر على المشاركة في جميع مراكز خط الوسط والهجوم، ويمكنه شغل مركز لاعب الوسط المحوري، ولاعب الوسط الهجومي، بالإضافة إلى أدوار أخرى على الأطراف، وهو ما يجعله لاعبا ديناميكيا وجذابا بشكل خاص للأندية التي تسعى إلى المرونة التكتيكية”.

وتابع الموقع تقريره: “أن أستون فيلا وتشيلسي ليس الوحيدين اللذان عبرا عن رغبتهما في التعاقد مع مازة، إذ برز قبلهم كلا من أرسنال وتوتنهام ونيوكاسل، كأبرز المهتمين بخدماته، إلى جانب جوفنتوس الإيطالي، غير أن الأفضلية ستكون بنسبة كبيرة لأندية “البرميرليغ” بالنظر للجانب المالي، فضلا على برايتون وبرينتفورد وبورنموث التي تابعت اللاعب عن كثب خلال الأسابيع الأخيرة”.

وشارك مازة في 41 مباراة مع ليفركوزن هذا الموسم في جميع المنافسات، سجل خلالها 5 أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة، على أن ينتهي عقده صيف 2029 مع النادي الألماني الذي يستهدف الاستثمار في صفقة اللاعب خاصة أن قيمته السوقية في تصاعد مستمر.