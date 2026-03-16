تصرف غريب من السنغالي عيسى سي بعد نهاية مباراة الترجي والأهلي( فيديو)

لفت الحكم السنغالي عيسى سي الأنظار بتصرف غير مألوف، بعد نهاية مباراة الترجي التونسي والأهلي المصري، لحشاب ذهاب دوري أبطال إفريقيا.

فبعد أن أطلق صافرة النهاية بفوز الترجي على الأهلي المصري بهدف دون رد، أخرج الحكم السنغالي الورقة الحمراء، ووضعها بيده.

ووجه الحكم السنغالي رسالة إلى اللاعبين الذين يريدون الاحتجاج بعد اللقاء، مفادها أن البطاقة الحمراء جاهزة، وتحتاج فقط إلى أن تشهر في وجه أي لاعب يتقدم إليه من أجل الاعتراض.

وأدار الحكم السنغالي عيسى سي قمة الترجي والأهلي بصرامة كبيرة، وأشهر العديد من البطاقات الصفراء، في مباراة عرفت تدخلات بدنية قوية من لاعبي الناديين.