تصنيف دولي: هؤلاء أكثر 10 باحثين تأثيرا في الجزائر

كشف تصنيف دولي عن قائمة الباحثين الأكثر تأثيرا بالجزائر في مجال البحث العلمي.

وأصدر فهرس “ألبير دوجر العلمي” (Alper-Doger Scientific Index) تصنيفه لسنة 2023 والذي ضم أسماء العلماء الذين نالت أبحاثهم أكثر عدد من الاستشهادات.

وضمّت قائمة الباحثين الأكثر استشهادا في الجزائر 10 أسماء من مختلف الجامعات والتخصصات.

وفيما يلي قائمة الباحثين الجزائريين الأكثر تأثيرا:

1- عبد الواحد تونسي من جامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس في تخصص العلوم الطبيعية / الرياضيات.

2- عبد المؤمن أنيس بوساهلة، جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس عن تخصص الهندسة والتكنولوجيا / الهندسة المدنية.

3- زوبيدة زيدي جامعة سطيف 1 فرحات عباس، تخصص العلوم الطبية والصحية / علم الأوبئة والصحة العامة.

4- ليلى الحوطي، جامعة وهران 1 أحمد بن بلة، تخصص العلوم الطبية والصحية / علم الأوبئة والصحة العامة.

5- عادل مليط جامعة جيجل، تخصص الهندسة والتكنولوجيا / الهندسة الكهربائية والإلكترونية.

6- محمد سيد احمد هواري من جامعة معسكر، وفي تخصص الهندسة والتكنولوجيا / الهندسة المدنية.

7- تراري محمد، جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، تخصص الهندسة والتكنولوجيا / الهندسة الكيميائية.

8- خناتة رابح، جامعة معسكر، تخصص العلوم الطبيعية / الفيزياء.

9- موفق بن شهرة، جامعة جيلالي ليابس بسيدي بلعباس، تخصص العلوم الطبيعية / الرياضيات.

10- عبد المجيد بوحمادو من جامعة سطيف 1 فرحات عباس في تخصص العلوم الطبيعية / الفيزياء.

ويشمل هذا المؤشر مجالات متعددة من بينها الزراعة، الفنون، التصميم والهندسة المعمارية، الأعمال التجارية والإدارة، الاقتصاد، التعليم، الهندسة والتكنولوجيا، التاريخ، الفلسفة، واللاهوت، القانون، العلوم الطبية والصحية، العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية، وغيرها من المجالات الأخرى.

ويستند هذا التصنيف في الأساس على “مؤشر إتش” أو “معامل هيرش” (h-index) نسبة إلى عالم الفيزياء جورج هيرش؛ وهو المؤشر الذي يقيّم العلماء ومدى تأثير أبحاثهم استنادا إلى عدد الاستشهادات التي تحظى بها.

وعندما يحظى العالم بدرجة مرتفعة في “مؤشر إتش”، فإن ذلك يعني أن له عددا كبيرا من المقالات المنشورة التي نالت عددا كبيرا من الاستشهادات بها.

ويضمّ تصنيف “ألبير دوجر العلمي” علماء ينتسبون إلى 19300 جامعة حول العالم، ويمثلون 216 دولة ومنطقة.