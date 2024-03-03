تضامن واسع مع عروس ظهرت في فيديو وهي تصرخ على “المأذون”.. ما القصة؟

تضامن ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع عروس مصرية ظهرت في مقطع فيديو وهي تصرخ في وجه المأذون، بعد أن طلب منها أن تبصم بشكل صحيح على عقد القران، بطريقة لم تعجبها.

تظهر العروس في المقطع الذي انتشر على نطاق واسع وهي تبصم على عقد الزواج مبتسمة، ثم فجأة راحت تصرخ على المأذون بعد أن طلب منها وضع البصمة في منتصف صورتها بالضبط.

وقالت العروس بانفعال: “أنت بتزعق ليه، بيزعق ليه دا، متزعقليش”، مشيرة إلى أنها تبصم بطريقة صحيحة.

ومع أن تصرف العروس لاقى انتقادات واسعة من منطق أن المأذون ينبغي أن يحترم إلا أن الكثيرين دافعوا عليها، مؤكدين أن العرائس يكن عصبيات يوم الزفاف، والمأذون حسبهم تصرف معها بوقاحة وأفسد فرحتها.