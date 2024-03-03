تضامن واسع مع عروس ظهرت في فيديو وهي تصرخ على “المأذون”.. ما القصة؟
تضامن ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع عروس مصرية ظهرت في مقطع فيديو وهي تصرخ في وجه المأذون، بعد أن طلب منها أن تبصم بشكل صحيح على عقد القران، بطريقة لم تعجبها.
تظهر العروس في المقطع الذي انتشر على نطاق واسع وهي تبصم على عقد الزواج مبتسمة، ثم فجأة راحت تصرخ على المأذون بعد أن طلب منها وضع البصمة في منتصف صورتها بالضبط.
وقالت العروس بانفعال: “أنت بتزعق ليه، بيزعق ليه دا، متزعقليش”، مشيرة إلى أنها تبصم بطريقة صحيحة.
— GorAdd (@goradd23) March 1, 2024
ومع أن تصرف العروس لاقى انتقادات واسعة من منطق أن المأذون ينبغي أن يحترم إلا أن الكثيرين دافعوا عليها، مؤكدين أن العرائس يكن عصبيات يوم الزفاف، والمأذون حسبهم تصرف معها بوقاحة وأفسد فرحتها.