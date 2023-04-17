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رياضة

تطبيق تقنية “الفار” في البطولة الوطنية

علي بهلولي
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تطبيق تقنية “الفار” في البطولة الوطنية
ح.م

يُطبّق الاتحاد الجزائري لِكرة القدم تقنية الفيديو في مقابلات بطولة القسم الوطني الأوّل، انطلاقا من الموسم المقبل.

واتُّخذ هذا القرار على هامش آخر اجتماع للمكتب الفيدرالي لـ “الفاف”.

وكلّفت هيئة الرئيس جهيد زفيزف المدير الوطني للتحكيم عبد الحق إيتشعلي، بِدراسة هذا الملفّ، وإعداد تصوّر شامل لِتطبيق تنقية “الفار” في بطولة حظيرة النّخبة في الاستحقاق المقبل.

وستُنّسق “الفاف” في هذا الإجراء مع رابطة الكرة المحترفة والتلفزيون العمومي الجزائري.

وتنطلق بطولة القسم الوطني الأوّل للموسم المقبل، في الـ 18 من أوت القادم.

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