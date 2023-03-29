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تطبيق “عابر سبيل” لإفطار الصائمين خلال الشهر الفضيل

الشروق أونلاين
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تطبيق “عابر سبيل” لإفطار الصائمين خلال الشهر الفضيل
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ابتكر شباب جزائريون تطبيقا الكترونيا لفائدة عابري السبيل مما يسمح لهم بإيجاد أقرب مطعم رحمة لتناول الإفطار خلال الشهر الفضيل.

وصُمم التطبيق الذي سُمي “عابر السبيل خريطة طريق للصائمين “خصيصا لفائدة هذه الفئة من أجل تقريبهم  من مطاعم الرحمة.

وفي تصريح للإذاعة، كشفت عائشة صالحي منهدسة أنظمة معلوماتية ذكية من الفريق المطور لنظام التطبيق أن الهدف من هذا الأخير هو مساعدة عابري السبيل البعيدين عن أهاليهم أثناء وقت الإفطار.

وأوضحت أنه يتعين على المعني الدخول الى إعداد المواقع ومن ثمة البحث عن أقرب مطعم لعابري السبيل.

وأضافت عائشة صالحي أن تطبيق عابر السبيل لإفطار الصائم يحدد نقاط مواقع مطاعم الرحمة كما يوفر كل الأرقام للتأكد منها ويمكن المحسنين وأصحاب مطاعم الرحمة المتطوعين من تنزيل التطبيق والتسجيل فيه مباشرة.

ويسعى فريق العمل إلى تطوير التطبيق وجمع أكبر عدد من مطاعم الرحمة لترسيخ الفكرة وضمان التكافل والتضامن الاجتماعي.

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