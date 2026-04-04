تطورات جديدة في قضية بيع “الصوجا” خارج السعر

حبس 4 متهمين في باتنة وارتفاع رقم المضاربة لـ 600 مليار سنتيم

أمر، قاضي التحقيق لدى محكمة مروانة، 40 كلم عن مدينة باتنة نهاية الأسبوع، بإيداع أربعة متهمين الحبس المؤقت، عن تهم متعلقة بالمضاربة في مادة مدعمة، موجهة بدعم من الدولة عبر المؤسسة الوطنية للتغذية بالأنعام، إلى مربي الأنعام، لتطوير الشعبة والمساهمة في خفض كلفة اللحوم المستهلكة، وهذا حسبما علمته الشروق من مصادر مطلعة.

وكانت القضية تفجرت عقب شكاوى أفادت بارتفاع فاحش في هذه المادة من 8500 دج إلى 18.000 دج للقنطار، ما حرك مصالح التجارة للولاية التي أشارت لشبهات تلاعب من قبل متعاملين اقتصاديين، ليتم تكليف فصيلة البحث والتحري لبريكة بمتابعة التحريات، حيث أوقف متعامل اقتصادي بمروانة، على خلفية الاشتباه في اقتناء الصوجا بأسعار رسمية وبيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية، مخالفة لتلك المعلن عنها من قبل الجهة الداعمة ممثلة في الديوان الوطني لتغذية الأنعام.

ووجهت تهم المضاربة للموقوف الأول “ز.ز”، على خلفية الكميات الكبيرة المستخرجة في ثلاثي واحد فقط من العام 2025، والتي فاقت 56 ألف قنطار مقابل مبالغ محصلة فاقت 48 مليار سنتيم، حسب الخبرة الجارية على فارق الشراء من المؤسسة الرسمية وأسعار البيع بواسطة فواتير صورية غير أصلية.

وأفضت التحريات لتوسيع دائرة البحث والاستجواب لتشمل ثلاثة تجار آخرين، لترتفع الحصيلة من 48 مليار سنتيم حتى 100 مليار، لتبلغ في نهاية غلق الملف أكثر من 670 مليار سنتيم، ما يؤكد حجم المبالغ الكبيرة التي يديرها سوق الصوجا الذي تعرض لاستغلال بعض الثغرات لتحصيل أموال بطريقة مخالفة للتشريع من جهة، وإلحاق الضرر بشعبة الأنعام سواء المتعلقة باللحوم الحمراء والبيضاء والبيض، والتي تأثرت بالمضاربة الفاحشة التي أنتجت عدم استقرار الأسعار في فترة من الفترات وساهمت في الصعود الصاروخي لتلك المواد نظرا لغلاء سعر الأعلاف ومنها الصوجا.

من جهة أخرى، أمرت الجهات القضائية، عقب إيداع المشتبه بهم الأربعة، إلى مواصلة الأبحاث في عدد كبير من التجار والمتعاملين في مادة الصوجا عبر تراب الولاية وباقي الولايات، على فرضية العثور على امتدادات مرتبطة بالبيع غير القانوني وخارج الأسعار الرسمية.