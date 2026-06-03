تظاهرة “أكل الشوارع” تعود لعرض آخر الابتكارات في الصناعات الغذائية

من خلال طبعتها الرابعة

تنظم وكالة “زردا كومينيكاسيون”، المتخصصة في تنظيم المعارض والفعاليات الاقتصادية والعلمية والثقافية، الطبعة الرابعة لمعرض “أكل الشوارع”، الذي يروج للثقافة الجزائرية الخاصة بأكل الشارع و”السندويشات” والوجبات الخفيفة والسريعة، بحيث ستصبح ساحة رياض الفتح “مقام الشهيد” من 11 إلى 15 جوان الجاري، مكانا يستقطب الزوار من الفضوليين والحرفيين والتجار لاكتشاف الطبخ الجزائري، والوجبات التي تباع في الشوارع.

وبحسب بيان وكالة “زردا كومينيكاسيون”، فإن المعرض يهدف إلى الترويج لقطاع متكامل يستهدف هذا السوق من صناعات متنوعة، وأيضا الترويج للتراث الجزائري في مجال الطبخ، والتعريف بالثقافات الأجنبية المجاورة والشقيقة المتواجدة في الجزائر وخارجها.

وتجمع الفعالية، بحسب ذات البيان، المصنّعين، وخبراء تصنيع الأغذية، وخبراء التعبئة والتغليف، والموردين، والشركات الناشئة، إذ تتيح هذه الفعالية فرصةً لعرض الابتكارات المتنوعة المصممة لدعم هذا السوق المتنامي باستمرار، كما تشجع هذه الفعالية رواد الأعمال الشباب والباحثين عن عمل على اغتنام فرص جديدة في قطاع ديناميكي وواعد، من خلال تقديم مشاريع سهلة التنفيذ، وبسيطة، وغير مكلفة، ومربحة للغاية.