تعانين من رائحة الرطوبة في بيتك؟.. إليك طرق التخص منها

تؤثر رائحة الرطوبة بشكل كبير على البيت ومحتوياته، ويصل أثرها إلى أفراد العائلة خاصة ممن يعانون من الأمراض الصدرية الذين تتأزم حالتهم أكثر.

هناك العديد من الطرق الطبيعية التي يمكنها أن تزيل رائحة الرطوبة في البيت، دون آثار جانبية على الأشخاص المصابين بالربو أو الحساسية.

ومن بين هذه الطرق:

حبوب البن

تتمتع حبوب البن المحمصة برائحة قوية يمكن استخدامها بسهولة للتخلص من روائح الرطوبة.

ضعي حبوب القهوة في وعاء صغير، أو في كيس من القماش ثم اتركيها في المساحات المطلوبة.

عصير الليمون

تساعد رائحة الليمون على التخلص من الروائح الرطبة المنتشرة في البيت، يتم ذلك بعصر كمية جيدة من الليمون وخلطه مع كمية متساوية من الماء الدافئ.يصب المحلول في زجاجة رذاذ، ويرش به على جميع المناطق الرطبة ذات الرائحة.

معطرات طبيعية

حضري معطرات طبيعية مكونة من عود قرفة وقشور البرتقال والقرنفل وأضيفهم إلى ماء مغلي، واتركيهم في المكان الذي يعاني من الرائحة.

القرفة

تحتوي التوابل العطرية على زيوت أساسية مضادة للميكروبات تساعد على التخلص من مجموعة واسعة من الكائنات الحية الدقيقة.

قومي بسكب القليل من القرفة المطحونة في أكياس صغيرة من القماش، وضعيها في مكان استراتيجي للتخلص من الرائحة الكريهة.

أو اربطي أعواد القرفة بشريط وعلقيها في أماكن متفرقة من البيت.

ملح البحر

يمتلك ملح البحر القدرة على الامتصاص، لذلكيُعد حلا للتخلص من الروائح الرطبة.

وللحصول على أفضل النتائج، ضعيه في المكان الذي يتراكم فيه العفن، أو ضعي طبقامغطى بملح البحر في زوايا الغرف أو الأثاث الذي تجمعت فيه الرطوبة.

الخل الأبيض

يساعد الخل الأبيض في التخلص من رائحة الرطوبة عن طريق تنظيف الأماكن التي أصابها العفن وأصبحت مصدرا للرائحة.

الفانيليا

يُعد جوهر الفانيليا الطبيعي أحد أفضل العلاجات المنزلية للتخلص من الروائح الرطبة.

ضعي كمية صغيرة من خلاصة الفانيليا على السطح المرغوب وافركيه بقطعة قماش، واستخدميه على الأقل 3 مرات في الأسبوع للحفاظ على التأثير، وفقا لموقع steptohealth.

تهوية المنزل

افتحي النوافذ بشكل يومي ما يسمح بتجدد الهواء وجفاف المساحات التي تعاني من الرطوبة.

صودا الخبز

اسكبي صودا الخبز في أوعية ووزعيها في جميع أنحاء منزلك،حيث يمكنها أن تزيل الروائح الكريهة بسبب قدرتها على امتصاص الرائحة.

قوالب الفحم

قوالب الفحم هي خيار آخر لامتصاص الروائح، ضعيها في صواني في جميع أنحاء منزلك أو ضعيها على رف أو طاولة للتخلص من أي رائحة عفنة.

جهاز إزالة الرطوبة

قم بتركيب جهاز إزالة الرطوبة وحافظ على مستوى الرطوبة عند 50% ويمكن أن يحافظ ذلك على الهواء لطيفا وجافا، حسب موقع wikihow.