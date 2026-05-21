الجزائر

تعديل جدول التلقيح الإجباري ضد الأمراض المتنقلة في الجزائر

أصدرت وزارة الصحة قرارا يتضمن تعديل جدول التلقيح الإجباري ضد بعض الأمراض المتنقلة، شمل اللقاحات المقدّمة للأطفال في عدّة مراحل عمرية، من سنتين إلى 13 سنة.

وتتمثل التعديلات التي ينصّ عليها القرار الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 36)، مؤرخا في 28 أفريل 2026، في:

  • إضافة التطعيم المضاد للشلل عن طريق الفم، للأطفال الرضع الذين يبلغون شهرين من العمر. ليضاف إلى تلقيح مضاد لنفس المرض عن طريق الحقن.
  • كما أضيف للأطفال المتمدرسين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و13 سنة، لقاح إجباري ضد فيروس الورم الحليمي البشري.
  • فيما تمّ تعويض اللقاح المضاد للمكوّرات الرئوية 13 بلقاح أحدث مضاد لعدد أكبر من المكوّرات الرئوية المسبّبة لأمراض خطيرة مثل التهاب السحايا والالتهاب الرئوي.
