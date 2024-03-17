تعرفي على الطرق الآمنة لإذابة الدجاج المجمد واحذري من تكاثر البكتيريا

يوصي خبراء التغذية، ربات البيوت باتباع الطرق الآمنة والصحيحة عند إخراج قطع الدجاج من المجمد، لضمان عدم تكاثر أنواع البكتيريا.

وبحسب تقرير نشره موقع الجزيرة فإن الدواجن النيئة تحتوي على مجموعة من السلالات البكتيرية التي تظل عالقة بها رغم التجميد مثل: السالمونيلا، والمكورات العنقودية، والليستريا المستوحدة، والإشريكية القولونية، وتبدأ في التكاثر عند 4.4 درجات مئوية (40 درجة فهرنهايت).

4 خيارات آمنة

وتوجد 4 خيارات آمنة للتعامل مع الدجاج المجمد وضمان إبعاده عن المنطقة الخطرة من درجات الحرارة والتي تتراوح بين 4.4 و60 درجة مئوية (40 – 140 درجة فهرنهايت) وفقا للأخصائيين وهي:

1- استخدام الثلاجة

تعد أفضل الطرق وأكثرها أمانا، لأنها تحافظ على برودة الدجاج أثناء ذوبانه، ما عليكِ سوى نقل الدجاج من الفريزر إلى الثلاجة، واتركيه يذوب ببطء لمدة 12 إلى 24 ساعة أو حتى يذوب تماما، الجانب السلبي الوحيد لهذه الطريقة هو أنها تتطلب التخطيط المسبق، إذ تستغرق وقتا طويلا لاكتمال الذوبان، ولا سيما إذا كان الدجاج كاملا أو يحتوي على أجزاء من العظام.

وتوضح الدكتورة مارغريت كوبر، الأستاذة المشاركة بكلية العلوم الصحية والحيوية بجامعة أريزونا الأميركية لموقع “مارثا ستيوارت”، أنه يُفضل وضع الدجاجة المجمدة على رف منخفض بالثلاجة، وكذلك التأكد من وضعها في وعاء مناسب لمنع تسرب أي سوائل منها واختلاطها بالأطعمة الأخرى، وتضيف كوبر: “هذه الطريقة تسمح بطهي الدجاج خلال يوم أو يومين من إذابته”.

2- حمام ماء بارد

تتطلب هذه الطريقة بعض الجهد، ولكن إذا قررتِ تذويب الدجاج في حمام ماء بارد، يمكنكِ اتباع هذه الإرشادات المتعلقة بسلامة الدجاج ليكون آمنا للطهي والاستهلاك:

ـ ضعي الدجاج في عبوة محكمة الغلق أو في كيس بلاستيكي مانع للتسرب لتجنب إتلاف أنسجة اللحم أو انتشار البكتيريا.

ـ املئي حوض مطبخك أو وعاء عميق بالماء البارد (21 درجة مئوية أو أقل).

ـ اغمري الدجاج بأكمله في الماء البارد، مع تغييره كل نصف ساعة لضمان بقائه باردا أو يمكنكِ إضافة مكعبات الثلج إليه.

ـ يستغرق الذوبان بهذه الطريقة نحو ساعتين أو 3 ساعات إذا كان الدجاج كاملا، في حين يذوب خلال ساعة أو أقل إذا كان خاليا من العظام. ينبغي طهو الدجاج فور اكتمال ذوبانه.

3- استخدام الميكروويف

قد لا تملكين الوقت الكافي قبل الإفطار، وتحتاجين إلى بديل سريع لإذابة الدجاج المجمد، يمكنك في هذه الحالة الاعتماد على إعدادات إذابة الأغذية المجمدة في أجهزة الميكروويف، ويستغرق الذوبان نحو 5 دقائق أو أكثر وفق قوة الميكروويف وحجم اللحم وسمكه.

ابدئي بنزع الغلاف البلاستيكي عن الدجاج لأنه، وفق الدكتورة مارغريت كوبر، يُعرض الدجاج للمواد الكيميائية الفثالات الموجودة بالبلاستيك، واحرصي على وضعه في وعاء زجاجي أو أي وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف.

تقول كوبر: بعض أجهزة الميكروويف تقوم بتدوير الطعام مما يسمح بتذويب الدجاج بشكل متساو، ولكن إن لم يحتوي الميكرويف الخاص بكِ على هذه المزية، تفقدي بنفسك عملية الذوبان وقومي بتدوير الإناء يدويا أو إخراج الدجاج وتقليبه من وقت لآخر.

وتوصي كوبر بضرورة طهو الدجاج بمجرد إذابته في الميكرويف، لتجنب فرص نمو البكتيريا التي تنشط في الأجزاء الدافئة، إذ إن استخدام الميكروويف قد يعزز ظهور بقع دافئة، ودخول أجزاء أخرى في مرحلة الطهو، وإن لم يتم طهوه على الفور، قد يشكل خطورة على الصحة والإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء مثل التسمم الغذائي.

4- طهو الدجاج مجمدا

يمكنك طهو الدواجن المجمدة من دون إذابتها، غير أن هذا الخيار يحتاج إلى:

ـ إطالة فترة الطهو نحو 50% أكثر من الوقت الموصى به، فإذا كانت وصفتكِ يتطلب طهوها 60 دقيقة، ينبغي زيادة المدة إلى 90 دقيقة.

ـ التأكد من طهو الدجاج في درجة حرارة داخلية آمنة تبلغ 74 درجة مئوية (165 درجة فهرنهايت)، يمكنك التحقق من درجة الحرارة الداخلية باستخدام مقياس حرارة الطعام.

ـ استخدام طرق طهو تسمح بتسخين الدجاج بسرعة، مثل الموقد أو في الفرن، مع تجنب طهوه في أواني الطهو البطيء أو الميكروويف، إذ إنهما يتسببان في بقاء الدجاج في درجات حرارة غير آمنة لفترة طويلة.

أخطاء شائعة

ـ تجنبي إذابة الدجاج واللحوم في درجة حرارة الغرفة، حيث تحذر وزارة الزراعة الأميركية من ترك اللحوم المجمدة على طاولة وأسطح العمل بالمطبخ لكي تذوب، إذ تبلغ درجة حرارة الغرفة 20 درجة مئوية (68 درجة فهرنهايت)، بما يسمح بتعريض اللحوم لدرجات حرارة غير آمنة وزيادة خطر نمو البكتيريا.

ـ لا يُوصى بإعادة تجميد الدجاج واللحوم بعد إذابتها، ولكن إذا كنت ترغبين في تغيير خطة الطهو أو كانت الدواجن المذابة أكثر من حاجتك، فإن اللحوم والدواجن المذابة في الثلاجة فقط هي ما يمكن إعادة تجميدها بأمان.

ـ لا ينبغي تذويب اللحوم والدواجن في الماء الساخن، إذ إن المخاطرة برفع درجة حرارة اللحوم إلى 4.4 درجات مئوية (40 درجة فهرنهايت) أو أكثر يحفز تكاثر البكتيريا بأعداد كبيرة.

ـ لا تستخدمي طريقة حمام الماء البارد مع أحجام الدواجن الكبيرة التي قد تستغرق أكثر من 3 ساعات للذوبان، مثل الديك الرومي.

بشكل عام، ومن أجل سلامة الأغذية لك ولأفراد أسرتك، ينبغي إذابة الدواجن بالطرق الموصى بها فقط، إذ إن بعض أنواع البكتيريا مثل الإشريكية القولونية تنتج مادة سامة تظل عالقة في الطعام رغم طهوه في درجات حرارة آمنة.