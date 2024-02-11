تعرف على أسباب الحرائق الكهربائية في المنازل

تتسبب الكهرباء في وقوع الكثير من الحرائق المنزلية التي تأتي على الممتلكات والأرواح كل سنة، وتحدث الكارثة عادة بسبب عدم تطبيق شروط السلامة.

فأحيانا يتم التعامل مع التيار الكهربائي على أنه مجهز لتنفيذ كل المهام الصعبة والخطيرة دون أن يصدر منهأي تقصير، ولا يتم الانتباه للأمر إلا حينما تنشب النيران.

في هذا المقال، سنتحدث عن أسباب اندلاع حريق في المنزل بسبب توصيل عدد كبير من الاسلاك، وغيرها من الأسباب، وكذا نصائح للسلامة من الخطر.

ما أسباب الحرائق الكهربائية؟

السبب الرئيسي للحرائق هو الانحناء، أو خطأ القوس، هو الاسم الذي يطلق على أي حالة تنتقل فيها الكهرباء إلى مكان آخر غير المكان المقصود.

توصيل عدد كبير من الأسلاك بمصدر طاقة واحد.

الأسلاك التالفة والمعدات الكهربائية ذات الصلة ب 69 بالمائة من الحرائق الكهربائية.

سخانات الكهرباء أو المدافئ الكهربائية من أكثر الأسباب شيوعاللحرائق في فصل الشتاء، خاصة تلك الساخنة جدا.

أسلاك التمديد التي يساء استخدامها التي لا تكون مناسبة للشحنة الكهربائية التي تحملها.

استخدام قاطع ذو قوة كهربائية أعلى في اللوحة الكهربائية للحفاظ على تدفق الطاقة.

تراكم الغبار والوبر داخل قنوات مكيفات الهواء.

كيف يسبب استبدال المصابيح في الحرائق؟

عند تغيير المصابيح الكهربائية، من المهم أن تستخدم مصباحا بقوة كهربائية مناسبة.

فإذا احترقت “لمبة” بقوة 40 واط وكان كل ما لديك في المنزل هو مصابيح بقوة 75 واط، فلا تستخدمه، لأنه يمكن أن يؤدي استخدام مصباح ذي قوة كهربائية أعلى، إلى نشوب حريق، بحسب موقع hunker.

في أي توقيت تحدث الحرائق؟

يمكن أن تحدث حرائق المنازل في أي وقت من اليوم، ولكنها أكثر شيوعا بين الساعة 6 و8 مساء، كما تحدث على الأقل بين الساعة 4و6 صباحا، أي عندما يكون الناس منشغلون أو نائمون، وفقا لما ورد في موقع morganclark.

نصائح للسلامة الكهربائية في المنزل

يمكن منع العديد من الحرائق باتباع بعض النصائح البسيطة: