تعرف على أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء في المنزل

ترتفع فواتير الكهرباء بحسب الاستخدام اليومي، ولكن هناك بعض الأجهزة التي تستهلك طاقة أكثر، بما يجعل التقليل من استعمالها أمرا ضروريا.

وتمثل الأجهزة المنزلية 61.8٪ من استهلاك المنزل للكهرباء، كما يؤثر عمر الأجهزة وطرازها وحجمها على كمية الكهرباء التي تحتاج إليها.

وفيما يلي الأجهزة التي تحتاج إلى الكثير من الطاقة لتشغيلها:

غسالة الأطباق

تستهلك غسالات الأطباق أكبر قدر من الكهرباء، لأن الطاقة اللازمة لتسخين المياه التي تستخدمها تعمل على زيادة الاستهلاك.

وتعتبر هذه الأجهزة مسؤولة عن حوالي 16% من استهلاك الطاقة في المنزل

الثلاجة والمجمّد

تُعد الثلاجات والمجمدات ثاني أكبر مستنزف للطاقة المنزلية، حيث إنها مسؤولة عن حوالي 12٪ من إجمالي تكاليف فاتورة الطاقة.

التلفاز وأجهزة الألعاب

تشكل الأجهزة الإلكترونية مثل التلفاز ووحدات التحكم في الألعاب حوالي 6% من إجمالي فاتورة الطاقة في المنزل العادي.

المكواة وشفرات الحلاقة الكهربائية

الأجهزة الصغيرة مثل المكاوي وشفرات الحلاقة الكهربائية عادة ما تكون ذات قوة كهربائية أعلى من الأجهزة المنزلية.

ولكونها تُستخدم لفترة زمنية أقصر بكثير، لذا فهي ليست مسؤولة عادةعن كمية كبيرة من استهلاك الطاقة، بحسب موقع homebuilding.

سخانات المياه

تستهلك سخانات المياه 13.6% من طاقة المنزل، وهي من أكثر الأجهزة التي تستهلك الكهرباء،لأنها تستغرق وقتا أطول وتستخدم طاقة أكبر للغليان.

الفرن الكهربائي

تستهلك الأفران الكهربائية الكثير من الطاقة اعتمادا على درجة الحرارة المحددة، حيث تتم معظم عمليات الطهي عند درجة حرارة 300 إلى 425 درجة.

وبالتالي فإن الفرن الكهربائييمكن أن يصل استهلاكه إلى 4800 واط في الساعة.

مكيف الهواء

تستهلك مكيفات الهواء الكثير من الكهرباء، حيث يمكن أن يصل مقدار الاستهلاكما بين 3000 إلى 3500 واط في الساعة.

الميكرويف

تعتبر أجهزة تسخين الطعام” الميكرويف” من بين الأجهزة التي تسحب كميات كبيرة من الطاقة.

يستهلك الميكروويف المتوسط ما بين 500 إلى 1500 واط من الطاقة، حسب حجمه وعمره، وفقا لموقع microwaveplaza.

كيف نقلل من استهلاك الكهرباء؟

– التحول إلى المصابيح الموفرة للطاقة إحدى طرق توفير الكهرباء،فاستعمال مصابيح LED، يمكن أنيخفض الفواتير.

-إيقاف تشغيل الأجهزة مثل التلفاز، بنزع المقبس، لأن بقاءه في وضع الاستعداد يجعله يستهلك الطاقة.

– الحفاظ على درجة الحرارة المثالية للثلاجة بين 3 درجات و5 درجات مئوية، بينما تكون درجة الحرارة المثالية للمجمد 18 درجة مئوية تحت الصفر.

-غسل الملابس عند درجة حرارة 30 درجة مئوية سيوفر 40% من الطاقة التي يتم استخدامها عند الغسيل في درجات حرارة أعلى.

– شراء أجهزة موفرة للطاقة

– صيانة الأجهزة للتأكد من أنها تعمل بشكل جيد، وبهذه الطريقة لن تستخدم طاقة أكثر من اللازم للقيام بعملها، بحسب موقع ovoenergy.