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تعرف على تفاصيل حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف

الشروق أونلاين
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تعرف على تفاصيل حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف
أرشيف
الأمير حسين ورجوة آل سيف

يستعد الأردنيون، الخميس، لحفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على رجوة آل سيف بحضور ملوك وأمراء ورؤساء وشخصيات دولية وبمشاركة شعبية.

ويبدأ الحفل من قصر زهران، بحضور عدد من الضيوف من الدول العربية والأجنبية  وبعد انتهاء مراسم عقد القران سيخرج الموكب الأحمر الذي يعد أحد أهم مراحل حفل الزفاف الملكي في الأردن.

وسيسير حفل زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني كالتالي:

1- يقام حفل الزفاف في قصر زهران واحد من القصور الملكية الأردنية الهاشمية والتي شهدت حفلات زفاف الكثير من ملوك وأمراء الأردن.

2- عقب انتهاء مراسم عقد القران في قصر زهران، سيتوجه الأمير الحسين، ولي عهد الأردن ورجوة آل سيف إلى قصر الحسينية محاطين بالموكب الأحمر.

3- سيرافق حفل الزفاف “الموكب الأحمر” حيث سينطلق من قصر زهران إلى قصر الحسينية، حيث سيتسنى لآلاف الأردنيين المشاركة في الاحتفال ضمن مسار الموكب.

ويعد الموكب الأحمر واحد من أهم علامات الاحتفالات الوطنية الأردنية، ويتكون وفقًا للتقارير من 20 سيارة 14 سيارة منها تشارك في الموكب، و6 سيارات احتياط، وترافقها 10 دراجات نارية.

وسيقل الموكب الأحمر 71 شخصا من الحرس الملكي الأردني جميعهم يرتدون أوشحة حمراء وتأتي السيارات الملكية حمراء اللون.

4- وفي قصر الحسينية، يقيم الملك عبد الله والملكة رانيا العبدالله حفل استقبال بمناسبة الزفاف يتبعه مأدبة عشاء رسمية.

وذكرت وسائل إعلام أردنية أن أكثر من 4 آلاف أردني مدعوون لمأدبة العشاء

5- سيتم إذاعة حفل الزفاف في بث مباشر على شاشات ضخمة في الميادين والشوارع الرئيسية في الأردن.

وأفادت وسائل إعلام أردنية أنه من الشخصيات الرسمية والدولية التي أكدت حضورها لحفل الأمير وليم وكيت ميدلتون والسيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن، ملك هولندا فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما وصاحبة الملكة كاترينا أماليا، وريثة العرش الهولندي.

ومن بين الحضور الأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وزوجها الأمير دانيال فيما تأكد حضور الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو حفل الزفاف الملكي وأيضًا ولي العهد الدنماركي فريدريك، وزوجته الأميرة ماري.

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