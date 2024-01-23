تعرّفي على 18 بديلا طبيعيا للكولاجين

يحافظ الكولاجين على صحة البشرة وشبابها من خلال تشجيع الطبقة العليا من الجلد على التجدد، وفي حالة انخفاضه من الجسم، يمكن تعويضه ببدائل طبيعية.

هناك عدة طرق لتحفيز إنتاج الكولاجين في الجلد، مثل الاستعانةبمكملات الكولاجين، وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، وغيرها من المصادر المهمة.

وفيما يلي بعض البدائل الطبيعية للكولاجين:

البروكلي

يحتوي البروكلي على نسبة عالية من العناصر الغذائية التي تدعم إنتاج الكولاجين، بما في ذلك فيتامين سي والسلفورفان.

الفلفل الأحمر

الفلفل الأحمر هو نبات آخر يحتوي على نسبة عالية من فيتامينسي، مما يساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين.

الطماطم

تحتوي الطماطم على الليكوبين، وهو مضاد للأكسدة يساعد على حماية الجلد من الأضرار الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية ويعزز إنتاج الكولاجين.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة غنية بالبيتا كاروتين، الذي يتحول إلى فيتامين أ في الجسم، وفيتامين أ ضروري لصحة الجلد ويعزز إنتاج الكولاجين.

الحمضيات

الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت غنية بفيتامينسي، وهي ضرورية جدا لبشرة شابة.

لحوم الأعضاء

لحوم الأعضاء مثل الكبد والقلب غنية بالكولاجين والمواد المغذية الأخرى التي تدعم إنتاج هذه المادة المهمة للجلد.

البيض

البيض مصدر جيد للبروتين، وهو ضروري لإنتاج الكولاجين، كما أنه يحتوي على البيوتين، وهو عنصر غذائي يدعم صحة الجلد والشعر والأظافر.

كما أن بياض البيض يحتوي على كميات كبيرة من البرولين، وهو أحد الأحماض الأمينية الضرورية لإنتاج الكولاجين.

المكسرات

المكسرات مثل اللوز والكاجو والجوز غنية بفيتامينهـ، وهو مضاد للأكسدة يساعد على حماية البشرة من التلف ويعزز إنتاج الكولاجين.

جلد الدجاج

يحتوي جلد الدجاج على الكولاجين والمواد المغذية الأخرى التي تدعم هذه المادة.

الأسماك والمأكولات البحرية

الأسماك والمأكولات البحرية مثل السلمون والتونة والروبيان غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تساعد على تقليل الالتهاب وتعزيز إنتاج الكولاجين.

مرق لحم البقر

مرق عظام اللحم البقري يمكن أن يوفر الكولاجين والجلوكوزامين والكالسيوم والمغنيسيوم والجليسين والفوسفور والأحماض الأمينية والكوندرويتين والمواد المغذية الأخرى التي تدعم مستويات الكولاجين الصحية، وفقا لموقع verywellfit.

الدجاج

تحتوي اللحوم البيضاء على كميات وافرة من هذه المادة، لأنها غنيةبالأنسجة الضامة، هذه الأنسجة تجعل الدجاج مصدرا غنيا للكولاجين الغذائي.

ويجدر بالذكر، أن العديد من الدراسات استخدمت رقبة الدجاج والغضاريف كمصدر للكولاجين لعلاج التهاب المفاصل.

التوت

يعتبر التوت مصدرا ممتازا آخر للكولاجين، حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تحمي الجلد من التلف.

الفواكه الاستوائية

تكتمل قائمة الفواكه الغنية بفيتامينسي، بالفواكه الاستوائية مثل المانجو والكيوي والأناناس والجوافة، حيث تحتوي على عوامل مساعدة على إنتاج الكولاجين.

الثوم

يمكن أن يعزز الثوم بناء الكولاجين لأنه يحتوي الثوم على نسبة عالية من الكبريت، وهو معدن نادر يساعد في تصنيع الكولاجين ومنع تكسره.

الخضار الورقية

تلعب الخضروات الورقية تلعب دورا رئيسيا في النظام الغذائي الصحي، كما توفر فوائد جمالية أيضا، مثل السبانخ، السلق، وغيرها من أنواع السطات الخضراء.

هذه الخضار تحصل على لونها من الكلوروفيل، المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة، والذي يزيد من مادة الكولاجين في الجلد.

الفاصوليا

الفاصوليا هي غذاء غني بالبروتين، وغالبا ما يحتوي على الأحماض الأمينية اللازمة لتخليق الكولاجين.

بالإضافة إلى ذلك، العديد منها غنية بالنحاس، وهو عنصر غذائي آخر ضروري لإنتاج الكولاجين.

الكاجو

يحتوي الكاجو على الزنك والنحاس، وكلاهما يعزز قدرة الجسم على بناء الكولاجين، بحسب موقع desireerd.