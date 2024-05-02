تعرّف على أضرار تناول حبوب التخسيس؟

يلجأ يعض الأشخاص الى حبوب التخسيس التي يصفها الطبيب أو التي تباع بدون وصفة، عندما يفقد الامل في خسارة الوزن عن طريق اتباع الحميات الغذائية.

ورغم أن هذه الأودية عادة ما تساعد على كبح الشهية وبالتالي إنقاص الوزن، إلا أنها تنطوي على مخاطر كثيرة، خاصة إذا كانت مجهولة المصدر أو تم تناولها بعيدا عن اشراف المختصين.

ماهي أدوية التخسيس؟

هي مكملات غذائية أو أدوية يتم تناولها بهدف إنقاص الوزن، يمكن بيعها بدون وصفة طبية أو بوصفة طبية.

تعتمد وظيفة هذه الحبوب على النوع المستخدم، فمعظمها يعمل عن طريق تغيير كيفية تحلل الجسم وامتصاصه للعناصر الغذائية.

في حين تدعي شركات المكملات الغذائية أن منتجاتها تؤدي إلى فقدان الوزن، تشير الأبحاث إلى أن العديد من المكملات الغذائية لها تأثير ضئيل على حجم الشخص، حسب موقع magnoliacreek.

كيف تعمل حبوب أدوية إنقاص الوزن؟

تعمل حبوب الحمية بعدة طرق متنوعة وتهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في إنقاص الوزن، وغالبا ما تعمل على:

– تعزيز قمع الشهية.

– تقليل امتصاص الدهون الغذائية.

– تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

– زيادة الشعور بالامتلاء.

– تسريع عملية التمثيل الغذائي.

– إبطاء إنتاج الدهون في الجسم.

ولكن مخاطر تناول هذه المنشطات قد تفوق فوائدها، وفقا لموقع eatingwell.

لماذا تعتبر حبوب التخسيس خطيرة؟

بعض حبوب التخسيس قد يكون فعالا في خلق شعور بالامتلاء أو حرق الدهون أو تعزيز عملية التمثيل الغذائي.

ولكن تم حظر بعض المكونات الشائعة في منتجات إنقاص الوزن من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بسبب آثارها الجانبية الضارة مثل:

ـ زيادة معدل ضربات القلب.

ـ ضغط دم مرتفع.

ـ الأرق.

ـ مشاكل في الكلى.

ـ تلف الكبد.

ـ نزيف المستقيم، بحسب موقع futuresrecoveryhealthcare.

متى تتحول كبسولات التخسيس إلى إدمان؟

في بعض الأحيان، لا يدرك الأشخاص المصابون باضطرابات تناول الطعام أضرار أدوية التخسيس، بل يعتبرونها حلا سريعا لفقدان الوزن، ويبدأ الأمر بالتحول إلى إدمان عند حدوث العلامات التالية:

ـ تناول كمية أكبر من الجرعة الموصي بها.

ـ تناول المنتجات غير الموصي بها لأصحاب الوزن الطبيعي.

ـ تناول أكثر من دواء في وقت واحد.

عدم استشارة الطبيب قبل شراء أدوية التخسيس وتناولها، وفقا لموقع elconsolto.

نصائح عند استخدام أدوية التخسيس

عند استخدام أي دواء للتخسيس موصوف من قبل الطبيب لتخفيف الوزن يجب مراعاة ما يلي:

– الحاجة لمراقبة الوزن باستمرار مع الطبيب المختص.

– يمكن ألا يستجيب جميع الأشخاص عند أخذهم لأدوية التخسيس، لذا يجب مراجعة الطبيب، ليرى ما هو الحل الأنسب لمساعدة الحالة على النزول في الوزن.

– يجب عدم التوقف عن أخذ دواء التنحيف دون استشارة الطبيب.

– يجب ممارسة التمارين الرياضية، والاستمرار بالحمية الغذائية الموصوفة إلى جانب أدوية التخسيس، وفق ما نشره موقع altibbi.